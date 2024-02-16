بديل مصري لمبابي في باريس سان جيرمان

في حين أن البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وجوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونيخ وبرونو غيمارايش لاعب نيوكاسل وغافي لاعب برشلونة أهداف محتملة في خط الوسط في باريس سان جيرمان.

وكشف "90min" أن ريال مدريد يخطط أيضًا للتنافس مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد للحصول على توقيع قلب الدفاع ليني يورو من ليل.

وحاول ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع مبابي البالغ من العمر 25 عاما أبرزها في 2022 عندما كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.

لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع مبابي بتجديد عقده لعامين حتى 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث، لكن مبابي كشف منذ يونيو الماضي أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.

وسيغادر مبابي باريس سان جيرمان الصيف المقبل بعد أن أمضى 7 مواسم مع الفريق، وبات الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 243 هدفا وصنع 105 في 290 مباراة.