بديل مصري لمبابي في باريس سان جيرمان
استسلم باريس سان جيرمان أخيرا أمام نجمه كيليان مبابي وبات النادي الفرنسي يبحث عن بديل للاعب.
وذكر موقع "90min" أنه تم تداول اسم المصري محمد صلاح جناح ليفربول في باريس سان جيرمان كبديل محتمل لمبابي الموسم المقبل.
وأوضح أن باريس سان جيرمان وضع قائمة طويلة من الأهداف المحتملة بعد أن علم بخطة مبابي بمغادرة النادي.
وأكد أن محمد صلاح وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي من بين الخيارات الهجومية أمام باريس سان جيرمان.
يشار إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو 2025 ويرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي الصيف المقبل.
في حين أن البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وجوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونيخ وبرونو غيمارايش لاعب نيوكاسل وغافي لاعب برشلونة أهداف محتملة في خط الوسط في باريس سان جيرمان.
وكشف "90min" أن ريال مدريد يخطط أيضًا للتنافس مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد للحصول على توقيع قلب الدفاع ليني يورو من ليل.
وحاول ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع مبابي البالغ من العمر 25 عاما أبرزها في 2022 عندما كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع مبابي بتجديد عقده لعامين حتى 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث، لكن مبابي كشف منذ يونيو الماضي أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.
وسيغادر مبابي باريس سان جيرمان الصيف المقبل بعد أن أمضى 7 مواسم مع الفريق، وبات الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 243 هدفا وصنع 105 في 290 مباراة.
عرض تاريخي لصلاح
وقبل أيام ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن نادي الاتحاد السعودي على استعداد لتقديم عرض مغر جدا للتعاقد مع محمد صلاح، الصيف المقبل.
وكان صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، موضع اهتمام كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث حاول الاتحاد التعاقد معه لكن الصفقة لم تتم.
وأفادت الصحيفة بأنه يبدو من المرجح أن تستمر محاولات الاتحاد للتعاقد مع صلاح الصيف المقبل، ونقلت عن مصادر قريبة من الاتحاد أنه لم يفقد الأمل بضم اللاعب.
قالت المصادر إن الاتحاد على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على صلاح الصيف المقبل.
وفي حال تمت الصفقة بهذا المبلغ، سيكون صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، علما أن أغلى لاعب في التاريخ حاليا هو البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.
وأضافت أن الاتحاد يريد تقديم حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) أجرا أسبوعيا لمحمد صلاح، أي حوالي أربعة أضعاف راتبه الحالي في ليفربول.