الفيصلي يهزم الوحدات في قمة الدوري الأردني

وكانت انطلاقة الجولة الخامسة عشرة قد شهدت فوز شباب العقبة على مغير السرحان 2-1، والسلط على سحاب 1-0.

فيما يلتقي يوم الإثنين الحسين إربد مع نظيره معان، ويحل الرمثا ضيفا على شباب الأردن.