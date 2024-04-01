الفيصلي يهزم الوحدات في قمة الدوري الأردني
حسم نادي الفيصلي قمة الدوري الأردني، وتغلب على غريمه التقليدي نادي الوحدات، بهدفين دون رد، ضمن إطار منافسات الجولة 15 من الدوري.
عزز الفيصلي مكانه بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة خلف المتصدر الحسين إربد المتصدر بـ 36 نقطة.
وعلى ملعب ستاد عمان الدولي أحرز رزق بني هاني هدف الفيصلي الأول.
فيما أحرز الهدف الثاني لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر، هدف الفيصلي الثاني بالخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة عزز الفيصلي مكانه بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة خلف المتصدر الحسين إربد المتصدر بـ 36 نقطة.
فيما تجمد رصيد الوحدات عند 31 نقطة.
وكانت انطلاقة الجولة الخامسة عشرة قد شهدت فوز شباب العقبة على مغير السرحان 2-1، والسلط على سحاب 1-0.
فيما يلتقي يوم الإثنين الحسين إربد مع نظيره معان، ويحل الرمثا ضيفا على شباب الأردن.