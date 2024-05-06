الأهلي المصري يعلن إصابة عمرو السولية
أعلن الأهلي المصري إصابة لاعبه عمرو السولية بشد في العضلة الضامة، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة القادمة.
وقال الأهلي، عبر موقعه على الإنترنت: "قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة".
وأضاف: "يخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية".
وكان السولية تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة يوم السبت الماضي، في فوز فريقه 3/0.
وأجرى الأهلي تعديلا على تشكيلة الفريق أمام الجونة بإشراك كريم وليد (نيدفيد) بدلا من السولية.
ويلعب الأهلي، الذي يحتل المركز الـ11 في الترتيب برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، مع الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء.
وتأهل فريق المدرب مارسيل كولر لنهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ يواجه الترجي التونسي في مباراة الذهاب في 18 مايو الحالي.
ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، ومع بلدية المحلة يوم 11 مايو في الدوري المصري، على أن يواجه الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 18 و25 مايو.