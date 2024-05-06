الأهلي المصري يعلن إصابة عمرو السولية

أعلن الأهلي المصري إصابة لاعبه عمرو السولية بشد في العضلة الضامة، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة القادمة.

وقال الأهلي، عبر موقعه على الإنترنت: "قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة".

وأضاف: "يخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية".

وكان السولية تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة يوم السبت الماضي، في فوز فريقه 3/0.