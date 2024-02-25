حل أزمة حفل تايلور سويفت في سانتياغو برنابيو
وافقت رابطة الدوري الإسباني على طلب نادي ريال مدريد بشأن تأجيل موعد آخر مباراة له هذا الموسم؛ كي تتمكن المطربة الأمريكية تايلور سويفت من إقامة حفلها على ملعب سانتياغو برنابيو.
وكان من المقرر أن تؤدي تايلور سويفت حفلًا غنائيًا في 30 مايو 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، في حفل موسيقي متوقع للغاية ضمن "جولة Eras"، ما يتطلب تجهيز الملعب قبل الحفل بوقت كافٍ.
وبعد تقديم ريال مدريد لطلبه، تم تقديم موعد الحفل يوما واحدا، ليقام 29 مايو.
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أعطت الضوء الأخضر للنادي الأبيض لمواصلة التخطيط للحفل، ولكن يوم 29 بدلا من 30.
وأضافت: "بعد وقت قصير من الإعلان عن الحفل، كان هناك بالفعل 450 ألف طلب للحصول على تذكرة، وأدى سيل الطلبات إلى استحالة تغيير الموعد".
وتتضمن الجولة 38 من الدوري الإسباني، المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع من 25 إلى 26 مايو، مباراة بين ريال مدريد وبيتيس، في حالة وصول الفريقين إلى ذلك التاريخ مع وجود شيء على المحك (اللقب، الدخول إلى أوروبا)، يجب أن تكون المباراة جزءًا من الجولة الموحدة، وهو عامل لن يمثل مشكلة أيضًا.
وأوضحت الشبكة: "عادةً ما تحدد رابطة الدوري الإسباني جدولًا موحدًا دائمًا تقريبًا يوم الأحد، ولكن، ستوافق رابطة الدوري الإسباني على هذه الأنواع من الطلبات؛ بهدف مساعدة أنديتها في الحصول على دخل استثنائي من استغلال ملاعبها".
وحدث هذا مع أتلتيكو مدريد وحفلات رولينج ستونز أو Guns'n Roses في سيفيتاس متروبوليتانو، على سبيل المثال، أو مع نادي أتليتك عندما استضاف سان ماميس نهائي دوري أبطال الرجبي عام 2018.
ولا يُستبعد أيضًا تقديم المباراة إلى يوم الجمعة، إذا لم يكن هناك شيء على المحك.