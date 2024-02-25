حل أزمة حفل تايلور سويفت في سانتياغو برنابيو

وكان من المقرر أن تؤدي تايلور سويفت حفلًا غنائيًا في 30 مايو 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، في حفل موسيقي متوقع للغاية ضمن "جولة Eras"، ما يتطلب تجهيز الملعب قبل الحفل بوقت كافٍ.

وبعد تقديم ريال مدريد لطلبه، تم تقديم موعد الحفل يوما واحدا، ليقام 29 مايو.

ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أعطت الضوء الأخضر للنادي الأبيض لمواصلة التخطيط للحفل، ولكن يوم 29 بدلا من 30.

وأضافت: "بعد وقت قصير من الإعلان عن الحفل، كان هناك بالفعل 450 ألف طلب للحصول على تذكرة، وأدى سيل الطلبات إلى استحالة تغيير الموعد".

وتتضمن الجولة 38 من الدوري الإسباني، المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع من 25 إلى 26 مايو، مباراة بين ريال مدريد وبيتيس، في حالة وصول الفريقين إلى ذلك التاريخ مع وجود شيء على المحك (اللقب، الدخول إلى أوروبا)، يجب أن تكون المباراة جزءًا من الجولة الموحدة، وهو عامل لن يمثل مشكلة أيضًا.