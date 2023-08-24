قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024

وضمت المجموعة الثالثة كلًّا من الزوراء العراقي والرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

وتضم النسخة الـ19 من كأس الاتحاد الآسيوي 36 ناديًا من مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس عبر تسع مجموعات، ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة بين سبتمبر 2023 ومايو 2024.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الآسيوي تواجد الأندية الأسترالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث سيشارك في البطولة ماكارثور وسنترال كوست مارينرز.

وهذه أول نسخة تقام بنظام من الخريف إلى الربيع.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024:

غرب آسيا

المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سوريا)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان).

المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سوريا).

المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت).

جنوب آسيا

المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند).