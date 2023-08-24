قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024
أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024
وأوقعت القرعة الكويت الكويتي الفائز بلقب البطولة 3 مرات، في المجموعة الثانية القوية مع الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والاتحاد الأهلي وحلب السوري.
ويلعب العهد اللبناني بطل نسخة 2019 في المجموعة الأولى إلى جانب الفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني والنهضة العماني.
وضمت المجموعة الثالثة كلًّا من الزوراء العراقي والرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.
وتضم النسخة الـ19 من كأس الاتحاد الآسيوي 36 ناديًا من مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس عبر تسع مجموعات، ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة بين سبتمبر 2023 ومايو 2024.
وتشهد النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الآسيوي تواجد الأندية الأسترالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث سيشارك في البطولة ماكارثور وسنترال كوست مارينرز.
وهذه أول نسخة تقام بنظام من الخريف إلى الربيع.
وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024:
غرب آسيا
المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سوريا)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان).
المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سوريا).
المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت).
جنوب آسيا
المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند).
وسط آسيا
المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، التين عسير (تركمانستان)، أبدش عطا (قرغيزستان)، ميرو (تركمانستان).
آسيان
المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفلبين)، ماكارثور (أستراليا)، شان يونايتد (ميانمار)، فنوم بينه كراون (كمبوديا).
المجموعة السابعة: تيرينغانو (ماليزيا)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، ستاليون لاغونا (الفلبين)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا).
المجموعة الثامنة: هايفونغ (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، صباح (ماليزيا)، ماكاسار (إندونيسيا).
شرق آسيا
المجموعة التاسعة: سي بي كي (الصين تايبيه)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، أولان باتار (منغوليا)، تايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه).