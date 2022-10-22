إنجاز تاريخي للكرة العمانية.. السيب يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي على حساب كوالالمبور (فيديو)

وسجل علي سليمان البوسعيدي الهدف الأول في الدقيقة 32 بعدما حول ضربة ركنية مباشرة في المرمى، حيث فشل حارس كوالالمبور في التعامل مع الكرة.

ووقع عبدالعزيز حميد المقبالي الهدف الثاني للسيب في الدقيقة 37 من ضربة رأس.

وأضاف محسن صالح الغساني الهدف الثالث في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي كوالالمبور، ليحقق السيب أول لقب لناد عماني في كأس الاتحاد الآسيوي.