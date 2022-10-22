إنجاز تاريخي للكرة العمانية.. السيب يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي على حساب كوالالمبور (فيديو)
خلال 6 مباريات للسيب في النسخة الحالية من كأس الاتحاد الآسيوي حقق الفريق العماني الفوز 5 مرات، وخسر مرة وحيدة.
حقق نادي السيب العماني لقب كأس الاتحاد الآسيوي، بعد فوزه على كوالالمبور الماليزي اليوم السبت في المباراة النهائية.
وسجل علي سليمان البوسعيدي الهدف الأول في الدقيقة 32 بعدما حول ضربة ركنية مباشرة في المرمى، حيث فشل حارس كوالالمبور في التعامل مع الكرة.
ووقع عبدالعزيز حميد المقبالي الهدف الثاني للسيب في الدقيقة 37 من ضربة رأس.
وأضاف محسن صالح الغساني الهدف الثالث في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي كوالالمبور، ليحقق السيب أول لقب لناد عماني في كأس الاتحاد الآسيوي.
والقوة الجوية العراقي والكويت الكويتي أكثر ناديين حققا لقب كأس الاتحاد الآسيوي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين للمحرق البحريني والفيصلي الأردني.
وفازت الفرق العربية بالنسخ الست الأخيرة في كأس الاتحاد الآسيوي.