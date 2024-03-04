ماذا يحتاج بايرن ميونخ للتأهل على حساب لاتسيو؟
قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، إن النادي البافاري بحاجة للشعور بأنه تحت ضغط إذا أراد تقديم أداء رائع وتعويض خسارته 0/1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو.
ويستضيف بايرن ميونخ منافسه لاتسيو غدا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في مباراة الإياب.
وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أعتقد أن الوضع بالنسبة لنا واضح للغاية لكن من أجل تقديم أداء جيد يجب أن يكون هناك ضغط مؤكد".
وأضاف: "نتائجنا الأخيرة، بما في ذلك الخسارة في مباراة الذهاب، تعني أن الأمر لن يكون سهلا للغاية غدا، الضغط ضروري، سيكون موجودا غدا".
وتابع المدرب الألماني: "نحن بحاجة للفوز بهدفين على فريق إيطالي، فريق ماوريسيو ساري، الأمر صعب حقا".
ولا يقدم بايرن ميونخ أفضل مستوياته، وحقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.
وأعلن بايرن ميونخ أن توخيل سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم الحالي قبل عام من انتهاء عقده.
وسئل توخيل على إمكانية رحيله فورا حال فشل بايرن ميونخ في التأهل إلى ربع النهائي وقال: "ليس من جانبي".
وأضاف: "أعرف ما اتفقنا عليه وما توصلنا له، لكن يمكنكم التأكد من أنه لا يوجد شخص يطمح في الفوز غدا أكثر مني".
وأردف: "غدا كل دقيقة ستكون فارقة، نعم علينا أن نصبر إذا كان الأمر يتعلق بعدم الشعور بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول قليلا، علينا ألا نصبر إذا كان الأمر يتعلق فقط بالاستحواذ على الكرة، ليس لدينا وقت لنضيعه".
وأتم: "الوقت يصب في مصلحة لاتسيو؛ لذلك علينا أن نلعب بأعصاب هادئة لكن مع الاحتفاظ بالعاطفة واللعب من أجل تسجيل الأهداف".
وسبق أن لعب بايرن ميونخ ولاتسيو ثلاث مرات، جميعها في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فاز النادي البافاري مرتين، وفاز لاتسيو مرة.