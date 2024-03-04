ماذا يحتاج بايرن ميونخ للتأهل على حساب لاتسيو؟

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، إن النادي البافاري بحاجة للشعور بأنه تحت ضغط إذا أراد تقديم أداء رائع وتعويض خسارته 0/1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو.

ويستضيف بايرن ميونخ منافسه لاتسيو غدا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في مباراة الإياب.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أعتقد أن الوضع بالنسبة لنا واضح للغاية لكن من أجل تقديم أداء جيد يجب أن يكون هناك ضغط مؤكد".

وأضاف: "نتائجنا الأخيرة، بما في ذلك الخسارة في مباراة الذهاب، تعني أن الأمر لن يكون سهلا للغاية غدا، الضغط ضروري، سيكون موجودا غدا".