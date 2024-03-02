بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز
كشفت صحيفة "ماركا" عن المبلغ الذي يريد بايرن ميونخ الحصول عليه، مقابل المدافع الكندي ألفونسو ديفيز.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025؛ ما يعني أن الصيف المقبل أو يناير 2025 سيكون الفرصة الأخيرة أمام النادي البافاري، للحصول على عائد مادي مقابل اللاعب.
وكشفت الصحيفة أن ديفيز يريد الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل؛ ما يضع بايرن ميونخ على مفترق طرق، ببيعه في يونيو المقبل، أو السماح له بالرحيل مجانا بعد نهاية عقده صيف 2025.
ونقلت "ماركا" عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 70 مليون يورو مقابل ديفيز، الصيف المقبل.
وأكدت في الاجتماعات الأخيرة لبايرن ميونخ مع وكيل ديفيز لمناقشة التجديد المحتمل، أن ريال مدريد فقط هو الذي يفكر في التعاقد مع ديفيز البالغ من العمر 23 عاما.
وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يستعد للدخول في مرحلة الانتقالات التي تؤثر بشكل مباشر على المفاوضات بين الناديين، بمجرد أن يعطي فلورنتينو بيريز الضوء الأخضر.
وأوضحت أنه من المحتمل جدًا أن يبدأ ريال مدريد بعرض أقل مما يطلبه بايرن ميونخ، بحوالي 35 مليون يورو، نظرًا لأنه يتبقى عام واحد على نهاية ديفيز مع بايرن ميونخ.
وذكرت الصحيفة الشهيرة، أن ريال مدريد عادة ما يتعامل ببراعة كبيرة في هذه المفاوضات، ولا يبخل الميرنغي بدفع بضعة ملايين من أجل المضي قدما في الاتفاق، مع إرضاء جميع الأطراف المعنية.
وبينت الصحيفة، أن ريال مدريد سبق أن فعل ذلك في حالة مشابهة قبل 10 سنوات، عندما تعاقد مع توني كروس من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو، واعتبر أن هذه واحدة من أكثر الصفقات المربحة في التاريخ الحديث للميرنغي.
وقبل أيام اعترف المدير الرياضي الجديد لبايرن ميونخ ماكس إيبرل، بأن النادي البافاري تحدث مع وكلاء ديفيز لكنه ترك رسالة واضحة: " لا يوجد ناد يريد أن يخسر لاعبين مجانا، يجب أن أرى كيف سيكون الوضع".