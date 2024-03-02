بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز

كشفت صحيفة "ماركا" عن المبلغ الذي يريد بايرن ميونخ الحصول عليه، مقابل المدافع الكندي ألفونسو ديفيز.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025؛ ما يعني أن الصيف المقبل أو يناير 2025 سيكون الفرصة الأخيرة أمام النادي البافاري، للحصول على عائد مادي مقابل اللاعب.

وكشفت الصحيفة أن ديفيز يريد الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل؛ ما يضع بايرن ميونخ على مفترق طرق، ببيعه في يونيو المقبل، أو السماح له بالرحيل مجانا بعد نهاية عقده صيف 2025.

ونقلت "ماركا" عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 70 مليون يورو مقابل ديفيز، الصيف المقبل.