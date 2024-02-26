بايرن ميونخ يبدأ العمل على ضم بديل ألفونسو ديفيز
كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ بدأ العمل في السوق للبحث عن بديل للاعبه الكندي ألفونسو ديفيز، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد.
ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد توصل الريال وألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، إلى اتفاق شفهي يقضي بانضمام اللاعب إلى "الميرنغي" في 2024 أو 2025.
وينتهي عقد ديفيز مع البايرن في صيف عام 2025.
وقالت صحيفة "سبورت بيلد"، اليوم الإثنين، إن "بايرن سيبدأ العمل على ضم ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر ميلان الإيطالي، كبديل لديفيز".
وينتهي عقد هيرنانديز مع ميلان في 30 يونيو 2026، لكن هناك اهتماما قويا من قبل بايرن ميونخ بضم اللاعب في الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب مميز في مركزه ويلعب للموسم الخامس على التوالي أساسيًا.
وإذا لم يتمكن بايرن ميونخ من إقناع ديفيز بالتجديد، لن يسمح له بالرحيل مجانا، وسيحاول بيعه بأعلى سعر في الصيف المقبل.