بايرن ميونخ يبدأ العمل على ضم بديل ألفونسو ديفيز

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ بدأ العمل في السوق للبحث عن بديل للاعبه الكندي ألفونسو ديفيز، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد توصل الريال وألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، إلى اتفاق شفهي يقضي بانضمام اللاعب إلى "الميرنغي" في 2024 أو 2025.

وينتهي عقد ديفيز مع البايرن في صيف عام 2025.