الترجي يستأنف بعد حرمانه من جماهيره 4 مباريات

قال رياض التويني رئيس اللجنة القانونية في الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لرويترز، اليوم السبت، إن اللجنة ستتقدم باستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأفريقي (الكاف).

وقررت لجنة الانضباط بالكاف حرمان الترجي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وتسببت اشتباكات بين مشجعي الترجي والأمن التونسي في تأجيل بداية الشوط الثاني لحوالي 40 دقيقة، قبل أن يتعادل صاحب الأرض 1/1 مع شبيبة القبائل ويتأهل لقبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع المباراتين ويصبح على موعد مع الأهلي المصري.

ووصف التويني هذه القرارات بالقاسية للغاية واعتبر أن لجنة الانضباط في الكاف اتخذت أقصى العقوبات وأضافت إليها عقوبات تكميلية.