هل تعرض ريال مدريد للإذلال أمام برشلونة؟

ورد أنشيلوتي على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه تعرض لهزيمة مذلة بالنفي، قائلا "من غير المحترم أن نتحدث عن ذلك. لقد خسرنا أمام برشلونة اليوم وهزمناهم في الدوري. لقد لعبوا بشكل أفضل واستحقوا الفوز، ليس في ذهني الحديث عن أي إذلال، إن هذا يحدث كثيرا جدًا. في الرياضة أحيانًا تفوز وأحيانًا تخسر".

وأضاف لمحطة "موفيستار" التلفزيونية "علينا أن نتعلم ، إنه وقت صعب وهذا كل شيء، عليك أن تفعل أشياء كثيرة. كنا نعلم قبل المباراة أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته. لدينا بعض أوجه القصور لتحسينها لكن علينا أن نستعد لمواجهة فياريال".

ويلتقي ريال مدريد مع فياريال خارج أرضه يوم الخميس المقبل في دور الستة عشر في كأس ملك إسبانيا.

وفي رده على سؤال بشأن عيوب الفريق وما افتقده خلال المباراة، قال المدير الفني الإيطالي "قدمنا ​​هدايا للمنافس في أول هدفين، بدأت المباراة متكافئة دون نسق وأداء من الفريقين، عندما افتتحوا التسجيل كانت لديهم ثقة أكبر.

وأضاف: "يجب تجنب منح الهدايا لأننا أهدينا لهم أول هدفين ثم تماسكنا وقدمنا أداء جماعيا".

وكشف أنشيلوتي عن ضرورة تصحيح هذه الأخطاء بقوله "بالعمل، إظهار الأخطاء التي ارتكبناها أمام فالنسيا أظهرنا أداء جيدًا من الناحية الدفاعية واليوم ارتكبنا أخطاء مرة أخرى. علينا العمل على هذا، كانت مباراة سيئة للجميع. إنها لحظة معقدة وصعبة كما يحدث عادة في الموسم وعادة ما يكون لديك لحظات صعبة يجب أن نصلحها بالالتزام".

وأوضح أن الذي يقلقه اهتزاز مرمى حارسه تيبو كورتوا بثلاثة أهداف لذلك يجب تحسين الجانب الدفاعي.