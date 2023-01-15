أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني (فيديو)

يذكر أن ريال مدريد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فالنسيا بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

كما صعد برشلونة عقب تغلبه على ريال بيتيس بضربات الترجيح أيضًا بنتيجة 4-2 بعدما تعادلا بنتيجة 2-2.

وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني 13 مرة وهو الأكثر تتويجًا بهذه البطولة، ولكن آخر مرة حقق فيها اللقب كانت، العام 2018، بينما فاز ريال مدريد باللقب 12 مرة آخرها في العام الماضي.

وتقابل الفريقان إجمالًا في 250 مواجهة سابقة على صعيد كافة البطولات، وفاز ريال مدريد 101 مرة مقابل 97 انتصارًا لصالح برشلونة و52 تعادلًا، وسجل ريال مدريد 418 هدفًا وأحرز برشلونة 409 أهداف.

وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، تقابل الفريقان 15 مرة تفوق خلالها ريال مدريد في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات لبرشلونة وتعادلين.