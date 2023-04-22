تقرير: ميسي ينتظر موقف برشلونة بدوري أبطال أوروبا لحسم مسألة عودته

وفي عمر 36 عامًا تقريبًا، يرى ميسي نفسه قادرًا على الاستمرار في إحداث فرق في كرة القدم الأوروبية وهذا هو السبب في رغبته في الاستمرار في دوري تنافسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد ميسي في حين أن برشلونة لم يعد يخفِ رغبته في استعادة هدافه التاريخي بعد رحيله في العام 2021.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن ميسي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا وهو يعلم أن برشلونة معرض لخطر عدم المشاركة في البطولة بسبب "قضية نيغريرا".