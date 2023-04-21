سواريز يوضح منشوره الذي أثار جدلا حول عودة ميسي إلى برشلونة
أثار لويس سواريز، لاعب غريميو البرازيلي جدلا حول عودة ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة بعدما نشر صورة له مع أسطورة الأرجنتين بقميص النادي الكتالوني.
وتناقلت وسائل الإعلام حول العالم الصورة التي نشرها سواريز عبر إنستغرام باعتباره الصديق الأقرب لليونيل ميسي وأحد أساطير برشلونة أيضا.
ونشر سواريز صورة له مع ميسي وعلق "عودة"، وهو ما أثار جدلا حول عودة ميسي إلى برشلونة في ظل سعي النادي الإسباني لاستعادة أسطورته مجددا بنهاية هذا الموسم.
ومع تزايد نقل الخبر عن سواريز عاد لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق نشر الصورة وعلق : "كنت أتذكر العصر القديم".
ويعمل برشلونة خلال هذه الأيام بشكل مكثف على عودة ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.
وحسب سبورت الإسبانية، سيقدم برشلونة عقود ميسي لرابطة الليغا من أجل الموافقة عليها قبل الحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي تفاديا لأي مشاكل تخص عملية تسجيله بسبب قواعد اللعب النظيف.
وأكدت تقارير إسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أبلغ اللاعبين المهمين في الفريق أن ميسي سيعود إلى النادي الموسم المقبل وهو ما رحبوا به للغاية خاصة بوسكيتس وألبا.
ومن غير المرجح أن يبقى ميسي في باريس سان جيرمان بسبب توتر علاقته مع جماهير النادي التي أطلقت عليه صافرات استهجان أكثر من مرة، كما أنه يستبعد الانتقال إلى السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية.