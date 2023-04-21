سواريز يوضح منشوره الذي أثار جدلا حول عودة ميسي إلى برشلونة

ونشر سواريز صورة له مع ميسي وعلق "عودة"، وهو ما أثار جدلا حول عودة ميسي إلى برشلونة في ظل سعي النادي الإسباني لاستعادة أسطورته مجددا بنهاية هذا الموسم.

ومع تزايد نقل الخبر عن سواريز عاد لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق نشر الصورة وعلق : "كنت أتذكر العصر القديم".

ويعمل برشلونة خلال هذه الأيام بشكل مكثف على عودة ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وحسب سبورت الإسبانية، سيقدم برشلونة عقود ميسي لرابطة الليغا من أجل الموافقة عليها قبل الحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي تفاديا لأي مشاكل تخص عملية تسجيله بسبب قواعد اللعب النظيف.