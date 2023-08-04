تقرير: فيراتي يحول وجهته من الهلال إلى الأهلي

الأهلي قد دخل في منافسة قوية مع الهلال للحصول على خدمات فيراتي، حيث عرض "الزعيم" 30 مليون دولار راتبًا سنويًا للاعب الوسط الإيطالي لإقناعه بارتداء قميص الفريق.

ووافق الهلال بالفعل على الشروط مع اللاعب، وظل النادي السعودي في نقاش مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لعدة أسابيع، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ومن المحتمل أن يوجه اللاعب بوصلته نحو الأهلي.