تقرير: فيراتي يحول وجهته من الهلال إلى الأهلي
كشفت تقارير إعلامية، أن الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان، بدأ يميل لقبول عرض الأهلي السعودي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن رفض اللاعب ارتداء قميص النادي الجداوي سابقًا.
الأهلي قد دخل في منافسة قوية مع الهلال للحصول على خدمات فيراتي، حيث عرض "الزعيم" 30 مليون دولار راتبًا سنويًا للاعب الوسط الإيطالي لإقناعه بارتداء قميص الفريق.
ووافق الهلال بالفعل على الشروط مع اللاعب، وظل النادي السعودي في نقاش مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لعدة أسابيع، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ومن المحتمل أن يوجه اللاعب بوصلته نحو الأهلي.
وكشفت شبكة (SPORTS ZONE) أن "يزن الشريف" ممثل النادي الأهلي في المفاوضات يعتزم الاستفادة من عودة ماركو فيراتي إلى باريس بعد الجولة اليابانية لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الجداوي.
وقالت الشبكة الفرنسية، إن الأهلي "عرض مبلغًا كبيرًا" بالنسبة له ولباريس، ووافق النادي بالفعل".
وأشارت إلى أن المسؤولين بالأهلي وباريس بالفعل أقنعوا اللاعب بالرحيل إلى الدوري السعودي هذا الصيف، حيث بدأ اللاعب يميل إلى الموافقة بعد نجاح الأهلي في ضم رياض محرز وآلان سان ماكسيمين وإدوارد ميندي وفيرمينو.
واختتمت: "سيقوم الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي بالتحدث مع فيراتي قريبًا لإنهاء الأمر".
ويرتبط فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026.
وانضم فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفًا، وصنع 61.
وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو.
وتعاقد الأهلي، حتى الآن، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والنجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، ولاعب الوسط الفرنسي آلان سانت ماكسيمين
ويستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم، يوم الجمعة 11 أغسطس.