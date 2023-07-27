الهلال يتوصل إلى اتفاق مع ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان

30 مليون يورو

وسبق أن ذكر الصحفي التركي أكرم كونور أن نادي الهلال على استعداد لدفع 30 مليون دولار راتبًا سنويًا للاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويرتبط فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026، لكن شبكة "سكاي سبورتس" سبق أن قالت إن مستقبل اللاعب غير مستقر.

وانضم فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفًا، وصنع 61.

وحتى الآن تعاقد الهلال مع روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومالكوم.