الهلال يتوصل إلى اتفاق مع ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان.
وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "توصل ماركو فيراتي إلى اتفاق مع الهلال بشأن عقد مدت 3 سنوات، إنه جاهز لاتخاذ الخطوة التالية".
وأضاف: "العرض يعتمد على ناصر الخليفي (رئيس باريس سان جيرمان)، لا توجد نية لقبول عرض بقيمة 30 مليون يورو، ولكن سيتم تحسينه قريبًا".
30 مليون يورو
وسبق أن ذكر الصحفي التركي أكرم كونور أن نادي الهلال على استعداد لدفع 30 مليون دولار راتبًا سنويًا للاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.
ويرتبط فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026، لكن شبكة "سكاي سبورتس" سبق أن قالت إن مستقبل اللاعب غير مستقر.
وانضم فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفًا، وصنع 61.
وحتى الآن تعاقد الهلال مع روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومالكوم.