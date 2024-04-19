رياضة
ساديو ماني ينفذ ضربة جزاء كارثية أمام الفيحاء (فيديو)
نفّذ السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي النصر السعودي، ركلة جزاء بطريقة كارثية أمام الفيحاء، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة.
في الدقيقة 42 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنصر، انبرى لها ساديو ماني وسدد الكرة في السماء.
ولم تكن هذه الكارثة الوحيدة، ولكن في الدقيقة 35، طالب لاعبو النصر بركلة جزاء لسقوط ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً وأشهر البطاقة الصفراء للسنغالي.
وبسبب هذه البطاقة سيغيب ساديو ماني عن مواجهة النصر المقبلة ضد الخليج لتراكم البطاقات.
يذكر أن النصر يواجه فريق الفيحاء ضمن مواجهات دوري روشن، على ملعب الأول بارك.
وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد الفيحاء بتقدم الفريق الضيف بهدف دون مقابل.