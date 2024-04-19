ساديو ماني ينفذ ضربة جزاء كارثية أمام الفيحاء (فيديو)

في الدقيقة 42 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنصر، انبرى لها ساديو ماني وسدد الكرة في السماء.

ولم تكن هذه الكارثة الوحيدة، ولكن في الدقيقة 35، طالب لاعبو النصر بركلة جزاء لسقوط ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً وأشهر البطاقة الصفراء للسنغالي.

وبسبب هذه البطاقة سيغيب ساديو ماني عن مواجهة النصر المقبلة ضد الخليج لتراكم البطاقات.