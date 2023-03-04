رسميًا: غياب نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
أعلن كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن نيمار مهاجم الفريق سيغيب عن المباراتين المقبلتين بسبب إصابة في الكاحل مما سيمنعه من المشاركة أمام نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ الألماني.
ونُقل اللاعب البرازيلي الدولي من الملعب على محفة خلال فوز باريس سان جيرمان 4-3 على ليل، في 19 فبراير شباط الماضي، وتأكد لاحقًا أنها إصابة في أربطة الكاحل.
وقال غالتييه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه يخطط لملء مكان نيمار بلاعب وسط بدلًا من مهاجم آخر، كما فعل في الفوز 3-صفر، الأسبوع الماضي، على غريمه أولمبيك مرسيليا، حيث قاد ليونيل ميسي وكيليان مبابي الفريق للفوز بثاني مباراة على التوالي في الدوري.
وأضاف: "عدم وجود نيمار خسارة كبيرة، لكن ربما يمكننا إضافة لاعب وسط آخر لموازنة أداء الفريق".
وتابع: "كان أداء الثنائي الهجومي (ميسي ومبابي) ولاعبي الوسط الثلاثة رائعًا في مرسيليا، وبدون نيمار سيكون هناك 3 لاعبين في خط وسط و 2 من المهاجمين".
وواصل: "لا يمكن أن أخبرك بأن غياب ناي (نيمار) أمر تافه، إنه أحد أفضل من يمررون الكرة في الدوري الفرنسي، ولا تزال عدم مشاركته تشكل غيابًا ضارًا لنا".
ويتطلع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي سيلعب أيضًا بدون المدافع أشرف حكيمي، لقلب تأخره 1-صفر في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ، يوم الأربعاء المقبل، لكن أولوية جالتييه هي مباراة السبت ضد نانت.
وقال المدرب الفرنسي: "فريقنا بات ضعيفًا بسبب الإيقافات والإصابات، وعلينا شق طريقنا في الدوري".