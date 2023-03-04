رسميًا: غياب نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ونُقل اللاعب البرازيلي الدولي من الملعب على محفة خلال فوز باريس سان جيرمان 4-3 على ليل، في 19 فبراير شباط الماضي، وتأكد لاحقًا أنها إصابة في أربطة الكاحل.

وقال غالتييه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه يخطط لملء مكان نيمار بلاعب وسط بدلًا من مهاجم آخر، كما فعل في الفوز 3-صفر، الأسبوع الماضي، على غريمه أولمبيك مرسيليا، حيث قاد ليونيل ميسي وكيليان مبابي الفريق للفوز بثاني مباراة على التوالي في الدوري.

وأضاف: "عدم وجود نيمار خسارة كبيرة، لكن ربما يمكننا إضافة لاعب وسط آخر لموازنة أداء الفريق".

وتابع: "كان أداء الثنائي الهجومي (ميسي ومبابي) ولاعبي الوسط الثلاثة رائعًا في مرسيليا، وبدون نيمار سيكون هناك 3 لاعبين في خط وسط و 2 من المهاجمين".

وواصل: "لا يمكن أن أخبرك بأن غياب ناي (نيمار) أمر تافه، إنه أحد أفضل من يمررون الكرة في الدوري الفرنسي، ولا تزال عدم مشاركته تشكل غيابًا ضارًا لنا".