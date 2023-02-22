باريس سان جيرمان يكشف آخر تطورات إصابة نيمار

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان جديد عن تطورات إصابة البرازيلي نيمار داسيلفا، قبل أسبوعين من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب نيمار خلال الفوز الذي حققه سان جيرمان على ضيفه ليل (4-3)، الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي، بعدما كان صاحب الهدف الثاني في اللقاء، وترك أرضية الملعب في الدقيقة الـ51 محمولًا على نقالة.

وقال النادي في بيان جديد، مساء الثلاثاء، إن نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة.

وأضاف النادي: "الفحوصات الجديدة التي أجريت أمس تؤكد إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة".