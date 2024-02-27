"الانضباط" تواجه رونالدو بهذا الإجراء
طلبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إفادة من البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، بشأن حركته "غير الأخلاقية" لجماهير الشباب خلال مباراة الفريقين الأخيرة بدوري روشن.
وقام رونالدو بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، بعد هدف زميله البرازيلي تاليسكا الثالث للنصر والفوز بالمباراة.
وبدأت لجنة الانضباط فتح تحقيق بشأن ما فعله النجم البرتغالي أمام جماهير الشباب، والتي تسببت في امتعاض كثير من المشاهدين والحضور.
ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن أولى خطوات لجنة الانضباط في الواقعة، هي طلب إفادة من رونالدو على خلفية اللقطات المنسوبة للاعب في مباراة فريقه أمام الشباب.
وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتوقيع عقوبة على رونالدو بالإيقاف مباراتين، كما أنه سيتم توقيع غرامة مالية على اللاعب.
وعوَّلت جماهير النصر على كون لقطة الاحتفالية التي ظهرت لرونالدو لم تكن من خلال الناقل الرسمي للمباراة، ما يجعلها محل شك.