"الانضباط" تواجه رونالدو بهذا الإجراء

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتوقيع عقوبة على رونالدو بالإيقاف مباراتين، كما أنه سيتم توقيع غرامة مالية على اللاعب.

وعوَّلت جماهير النصر على كون لقطة الاحتفالية التي ظهرت لرونالدو لم تكن من خلال الناقل الرسمي للمباراة، ما يجعلها محل شك.