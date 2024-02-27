إجابة السؤال الأبرز.. "حالة استثنائية" لمعاقبة رونالدو (فيديو)
كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن سبب نظر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، للشكوى المقدمة من نادي الشباب ضد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.
ووفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد"، فإن نادي الشباب تقدم بالفعل بشكوى ضد رونالدو بعد احتفاليته المثيرة للجدل خلال مباراة الفريقين بدوري روشن السعودي.
واعتبر كثيرون أن احتفالية رونالدو غير لائقة.
وحسب الفراج، فإن لجنة الانضباط سوف تنظر لحالة كريستيانو رونالدو كـ"حالة استثنائية" إذ سيتم الاعتماد على الفيديوهات والأدلة المقدمة من نادي الشباب.
وتابع :"هذه حالة استثنائية، لن يتم النظر للفيديوهات غير الرسمية بشكل مستمر، ولم يكن يتم النظر إليها لها قبل ذلك".
وأردف :"العرف هو النظر لما بثه الناقل الرسمي في هذه الحالات، لكن لا يوجد بند باللائحة يقول ذلك".
وأتم :"لن يتم النظر للفيديوهات غير الرسمية بعد ذلك".
وعوَّل البعض على عدم معاقبة رونالدو بسبب عدم وجود فيديو من الناقل الرسمي للمباراة يظهر احتفاليته التي أغضب جمهور الشباب، والتي قام بها ردًّا على ترديدهم اسم "ليونيل ميسي".
وقالت صحيفة الرياضية أمس الإثنين إن لجنة الانضباط تتجه لمعاقبة رونالدو بالإيقاف مباراتين مع غرامة مالية.