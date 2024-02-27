إجابة السؤال الأبرز.. "حالة استثنائية" لمعاقبة رونالدو (فيديو)

وحسب الفراج، فإن لجنة الانضباط سوف تنظر لحالة كريستيانو رونالدو كـ"حالة استثنائية" إذ سيتم الاعتماد على الفيديوهات والأدلة المقدمة من نادي الشباب.

وتابع :"هذه حالة استثنائية، لن يتم النظر للفيديوهات غير الرسمية بشكل مستمر، ولم يكن يتم النظر إليها لها قبل ذلك".

وأردف :"العرف هو النظر لما بثه الناقل الرسمي في هذه الحالات، لكن لا يوجد بند باللائحة يقول ذلك".

وأتم :"لن يتم النظر للفيديوهات غير الرسمية بعد ذلك".