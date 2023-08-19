بوكيتينو: تشيلسي يجب أن يكون منافسا على الألقاب بعد الصفقات الصيفية

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور: "قلت حتى قبل التعاقدات إننا بحاجة إلى توقع الفوز، يجب أن نتوقع عقلية أننا سنكون هناك وكل شيء ممكن، الآن معنا لافيا ومويسيس، لكن ذلك لن يزيد النسبة أو الاعتقاد".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "أعتقد أنه كان لدينا اعتقاد من قبل، والآن سيكون لدى الفريق أدوات أفضل، ولاعبون ذوو جودة، وبالتأكيد فإن اللاعبين الأفضل يجعلونك أقرب للفوز".

وتابع: "أستطيع أن أشعر بالإثارة من الناس، حتى من اللاعبين الموجودين هنا بالفعل، ولكن عندما قرر كايسيدو ولافيا المجيء إلى هنا كان الأمر بمثابة دفعة كبيرة أيضًا للقول: "نحن في نادٍ حيث كل شيء ممكن".

وأتم بوكيتينو: "تمت ترجمة الشعور الخارجي أيضًا إلى أنهم يريدون الانضمام إلينا، وأعتقد أن هذا مثير للغاية، يمكنك أن تشعر بالطاقة في ملعب التدريب، هذا رائع، نحن سعداء للغاية وعلينا الآن العمل بجد واللعب والاستمتاع".