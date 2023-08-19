بوكيتينو: تشيلسي يجب أن يكون منافسا على الألقاب بعد الصفقات الصيفية
اعترف ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بأن فورة الإنفاق للبلوز تعني أنه يجب أن يكون منافسا على لقب الدوري الإنجليزي.
وضم تشيلسي روميو لافيا مقابل 58 مليون جنيه إسترليني ليصل إنفاقه إلى 173 مليون جنيه إسترليني هذا الأسبوع بعد ضم مويسيس كايسيدو.
وبلغ إنفاق تشيلسي في السوق الصيفي الحالي 380 مليون جنيه إسترليني.
ورغم احتلال تشيلسي المركز الثاني عشر الموسم الماضي، فإن بوكيتينو قال إن التوقعات مرتفعة للغاية، وإنهم مستعدون للفوز بالألقاب هذا الموسم.
وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور: "قلت حتى قبل التعاقدات إننا بحاجة إلى توقع الفوز، يجب أن نتوقع عقلية أننا سنكون هناك وكل شيء ممكن، الآن معنا لافيا ومويسيس، لكن ذلك لن يزيد النسبة أو الاعتقاد".
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "أعتقد أنه كان لدينا اعتقاد من قبل، والآن سيكون لدى الفريق أدوات أفضل، ولاعبون ذوو جودة، وبالتأكيد فإن اللاعبين الأفضل يجعلونك أقرب للفوز".
وتابع: "أستطيع أن أشعر بالإثارة من الناس، حتى من اللاعبين الموجودين هنا بالفعل، ولكن عندما قرر كايسيدو ولافيا المجيء إلى هنا كان الأمر بمثابة دفعة كبيرة أيضًا للقول: "نحن في نادٍ حيث كل شيء ممكن".
وأتم بوكيتينو: "تمت ترجمة الشعور الخارجي أيضًا إلى أنهم يريدون الانضمام إلينا، وأعتقد أن هذا مثير للغاية، يمكنك أن تشعر بالطاقة في ملعب التدريب، هذا رائع، نحن سعداء للغاية وعلينا الآن العمل بجد واللعب والاستمتاع".
وواصل: "علينا أن نكون أذكياء في الطريقة التي نرسي بها المبادئ والعملية، لكني أعتقد أن الجماهير سعداء وأعتقد أنهم أظهروا أمام ليفربول أنهم يقفون وراء الفريق، وكانوا صاخبين للغاية ومتحمسين، الشعور جيد جدا واللاعبون قدروا حقا طاقة الجماهير".
وأوضح بوكيتينو أيضًا أن لاعبي تشيلسي لا يمكن أن يكونوا راضين، حتى لو حصلوا على عقود مدتها ثماني سنوات.
وأضاف بوكيتينو: "إذا كان لديك عقد مدته ثماني سنوات، يجب أن يكون اللاعب مسؤولا وأن يظهر الاحترام والالتزام والجودة التي نتوقعها منهم، إذا لم يكن الأمر كذلك فلن يلعبوا".
واستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل 1/1 مع ليفربول يوم الأحد، وسيلعب البلوز مع ويستهام غدا الأحد.