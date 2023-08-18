رفض ليفربول.. روميو لافيا يؤكد انتقاله إلى تشيلسي
أكد روميو لافيا نجم ساوثهامبتون انتقاله الوشيك إلى تشيلسي عبر منشور في حسابه على موقع "إنستغرام".
ومن المقرر أن يصبح الدولي البلجيكي آخر صفقة لتشيلسي في الصيف الحالي.
ونشر لافيا رسالة عاطفية عبر حسابه في موقع "إنستغرام" وكتب: "كما أقول وداعا، أود أن أقول شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لي خلال فترة وجودي هنا، شعرت على الفور بالحب منكم جميعًا على الرغم من عدم تحقيقنا لأهدافنا المشتركة، لن أنسى أبدًا ما أظهره لي النادي والمشجعون في جميع أنحاء العالم وآمل أن أكون قادرًا على رد الإيمان الذي وضعته فيّ".
وأضاف: "أود بشكل خاص أن أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع الموظفين داخل النادي، لأنهم وضعوا أذرعهم حولي منذ اليوم الذي جئت فيه، وعلى كل العمل اليومي والمساعدة وراء الكواليس مما جعلني أصبح شخصا أفضل، لقد لعبتم جميعًا دورًا كبيرًا في تسهيل اندماجي بكرة القدم الاحترافية الحقيقية".
وتابع لافيا: "سأكون ممتنًا لك إلى الأبد، لهذه الأسباب سيبقى هذا النادي دائمًا قريبًا من قلبي، أتمنى لكم حظًا سعيدًا هذا الموسم وأتطلع إلى رؤية النادي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ينتمي قريبًا جدًا! شكرا".
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يخوض تشيلسي سباقا لتسجيل لافيا في الوقت المناسب قبل مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.
وبحسب الصحيفة، فإنه حتى يكون لافيا متاحًا للمباراة يجب أن يتم تسجيله بحلول منتصف نهار اليوم الجمعة.
وكان الاهتمام بالتعاقد مع لافيا البالغ من العمر 19 عامًا السابق مستمرًا طوال فترة الانتقالات وفي فترة ما كان قريبا من الانتقال إلى ليفربول قبل أن ينجح تشيلسي في خطف اللاعب.
وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكلف تشيلسي 58 مليون جنيه إسترليني (نحو 67 مليون يورو)، وتتضمن 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن تشيلسي تحت قيادة المالك الأمريكي تود بويلي على وشك كسر حاجز المليار جنيه إسترليني في الإنفاق.
وأنفق تشيلسي 323 مليون يورو في السوق الصيفي الحالي، وأنفق 611 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليصل الرقم إلى 934 مليون يورو حتى الآن.