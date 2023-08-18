رفض ليفربول.. روميو لافيا يؤكد انتقاله إلى تشيلسي

وأضاف: "أود بشكل خاص أن أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع الموظفين داخل النادي، لأنهم وضعوا أذرعهم حولي منذ اليوم الذي جئت فيه، وعلى كل العمل اليومي والمساعدة وراء الكواليس مما جعلني أصبح شخصا أفضل، لقد لعبتم جميعًا دورًا كبيرًا في تسهيل اندماجي بكرة القدم الاحترافية الحقيقية".

وتابع لافيا: "سأكون ممتنًا لك إلى الأبد، لهذه الأسباب سيبقى هذا النادي دائمًا قريبًا من قلبي، أتمنى لكم حظًا سعيدًا هذا الموسم وأتطلع إلى رؤية النادي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ينتمي قريبًا جدًا! شكرا".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يخوض تشيلسي سباقا لتسجيل لافيا في الوقت المناسب قبل مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى يكون لافيا متاحًا للمباراة يجب أن يتم تسجيله بحلول منتصف نهار اليوم الجمعة.