لحظات مرعبة لسقوط مدرج جماهير بطل كأس ملك إسبانيا (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي أتلتيك بيلباو وريال مايوركا، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا موقفا مرعبا بين لاعبي بيلباو والجماهير خلال احتفالهم بالتتويج باللقب الثمين.

وتغلب أتلتيك بيلباو 4-2 بركلات الترجيح على مايوركا، ليفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة 24، والأولى منذ 1984 في نهائي مثير أقيم في إشبيلية، مساء السبت، في أول لقب يفوز به بعد انتظار دام 40 عاما.

وكان أتلتيك قد خسر نهائي الكأس ست مرات متتالية، إضافة لنهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد في 2012.