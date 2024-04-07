لحظات مرعبة لسقوط مدرج جماهير بطل كأس ملك إسبانيا (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي أتلتيك بيلباو وريال مايوركا، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا موقفا مرعبا بين لاعبي بيلباو والجماهير خلال احتفالهم بالتتويج باللقب الثمين.
وتغلب أتلتيك بيلباو 4-2 بركلات الترجيح على مايوركا، ليفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة 24، والأولى منذ 1984 في نهائي مثير أقيم في إشبيلية، مساء السبت، في أول لقب يفوز به بعد انتظار دام 40 عاما.
وكان أتلتيك قد خسر نهائي الكأس ست مرات متتالية، إضافة لنهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد في 2012.
وخلال توجه لاعبي أتلتيك بيلباو إلى مدرجات جماهيرهم للاحتفال معهم باللقب، وبسبب التدافع الكبير سقطت بهم إحدى اللوحات الإعلانية القريبة من الملعب، ليسقط الجماهير على اللاعبين، ويهرع المنظمون بشكل سريع لإنقاذ الموقف.
وبدا من الفيديو المتداول أن أحدا لم يصب بأذى، خاصة أن اللوحة الإعلانية سقطت قريبة جدا من أرض الملعب.
وسجل داني رودريغيز، هدف ريال مايوركا في الدقيقة 21، بينما تعادل لأتلتيك بيلباو، سانسيت في الدقيقة 50.
وتصدى جولين أغيريزابالا (23 عاما) حارس أتلتيك لركلة ترجيح من مانو مورلانيس، وأهدر نيمانيا رادونيتش أخرى، بينما أجاد لاعبو أتلتيك تنفيذ ركلات الترجيح وحققوا العلامة الكاملة من علامة الجزاء.
وأبلغ نيكو وليامز الذي اختير رجل المباراة التلفزيون الإسباني متأثرا: "صنعنا التاريخ، كنت أحلم بهذا لوقت طويل. بذلت قصارى جهدي من أجل أسرتي وأصدقائي.
"دائما ما كانت الجماهير معنا ويستحقون ذلك، لنستمتع بالفوز. أن أفوز مع نادي حياتي حلم. يمكن للجميع الاستمتاع بالفوز الآن والاحتفال".