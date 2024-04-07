أتلتيك بيلباو يتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا
اقتنص أتلتيك بيلباو لقب كأس ملك إسبانيا على حساب نظيره ريال مايوركا، بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء السبت، على ملعب "لا كارتوخا".
ونجح داني رودريغيز في تسجيل هدف التقدم لريال مايوركا في الدقيقة 21، فبعد فوضى داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة إلى رايلو الذي مرر الكرة إلى رودريغيز الذي سدد كرة أقصى يسار مرمى بيلباو.
وسجل نيكو ويليامز هدف التعادل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 38، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني، نجح سانسيت في إدراك هدف التعادل لأتلتيك بيلباو، بالدقيقة 50.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية، ولم تتغير النتيجة رغم محاولات بيلباو، ليكون الحسم بركلات الترجيح.
وخلال ركلات الترجيح، أضاع لمايوركا مورلانيس ورادونيتش، ليفوز أتلتيك بيلباو بنتيجة (4-2).