أتلتيك بيلباو يتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا

اقتنص أتلتيك بيلباو لقب كأس ملك إسبانيا على حساب نظيره ريال مايوركا، بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء السبت، على ملعب "لا كارتوخا".

ونجح داني رودريغيز في تسجيل هدف التقدم لريال مايوركا في الدقيقة 21، فبعد فوضى داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة إلى رايلو الذي مرر الكرة إلى رودريغيز الذي سدد كرة أقصى يسار مرمى بيلباو.