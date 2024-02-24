الأندية السعودية تحاول مجددا التعاقد مع دي بروين
ذكرت صحيفة "تايمز" أن مانشستر سيتي يستعد للحصول على عرض كبير من السعودية من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين الصيف المقبل.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأندية الأربعة الكبرى في السعودية، وضعت دي بروين في مرتبة عالية في قائمة رغباتها في سوق الانتقالات، وتتطلع لمواصلة زيادة مكانة اللعبة.
والشهر الماضي اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 8 لاعبين أجانب بشكل رسمي، خلال مسابقة دور المحترفين (دوري روشن)، الموسم الجاري.
وأكدت الصحيفة أنه تم تقديم عروض لدي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، من الأندية السعودية الموسم الماضي، لكن اللاعب رفض العروض.
وتعاقد مانشستر سيتي مع دي بروين من فولفسبورغ عام 2015، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفة "تايمز" يحصل دي بروين على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في مانشستر سيتي.
وأشارت إلى أن التعاقد مع دي بروين من شأنه أن يعزز مكانة الدوري السعودي، وأنه من غير المرجح أن يستقبل مانشستر سيتي عروضًا للاعب، رغم مشاكل الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.
واضطر دي بروين إلى الخروج من الشوط الأول من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا العام الماضي، أمام إنتر ميلان، بسبب إصابة في أوتار الركبة، ثم تعرض لمشكلة أخرى في أوتار الركبة في أغسطس أبعدته عن الملاعب، أربعة أشهر.
ومنذ عودته في نهاية ديسمبر، أثبت دي بروين أنه لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم؛ إذ صنع ستة أهداف، وسجل هدفين في ثماني مباريات.
وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمس الجمعة، إنه وطاقمه يخففون من عبء العمل على اللاعب، حتى لا يتعرض للانتكاسة.
وقال المدرب الإسباني: "إنه ليس مصابا، لا أعرف ما إذا كان جاهزًا بنسبة 100%، لكننا اتخذنا قرارات جيدة بعدم المخاطرة".