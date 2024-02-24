الأندية السعودية تحاول مجددا التعاقد مع دي بروين

ذكرت صحيفة "تايمز" أن مانشستر سيتي يستعد للحصول على عرض كبير من السعودية من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأندية الأربعة الكبرى في السعودية، وضعت دي بروين في مرتبة عالية في قائمة رغباتها في سوق الانتقالات، وتتطلع لمواصلة زيادة مكانة اللعبة.

والشهر الماضي اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 8 لاعبين أجانب بشكل رسمي، خلال مسابقة دور المحترفين (دوري روشن)، الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أنه تم تقديم عروض لدي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، من الأندية السعودية الموسم الماضي، لكن اللاعب رفض العروض.

وتعاقد مانشستر سيتي مع دي بروين من فولفسبورغ عام 2015، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم المقبل.