موقف دي بروين من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة: "إنه بخير ولم يتعرض لأية إصابة.. لا أعرف ما إذا كان جاهزا بنسبة 100%، لكننا اتخذنا قرارا سليما أمام برنتفورد".

وأضاف: "لم نخاطر. كان الناس يتساءلون لماذا لم يلعب. لم يشعر بالراحة".

وتابع: "في اليوم التالي للمباراة لم يتدرب وأمس كان الجميع في راحة لكنه تدرب بمفرده. اليوم سنقيّم حالته. أنا متأكد من أنه سيتوجه معنا إلى بورنموث".