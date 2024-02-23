موقف دي بروين من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث
يتوقع بيب غوارديولا أن يتوجه لاعب الوسط كيفن دي بروين مع الفريق إلى بورنموث، غدا السبت، بعد أربعة أيام من غيابه عن الفوز 1-صفر على برنتفورد؛ بسبب ما وصفه مدرب مانشستر سيتي "آلام" في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة: "إنه بخير ولم يتعرض لأية إصابة.. لا أعرف ما إذا كان جاهزا بنسبة 100%، لكننا اتخذنا قرارا سليما أمام برنتفورد".
وأضاف: "لم نخاطر. كان الناس يتساءلون لماذا لم يلعب. لم يشعر بالراحة".
وتابع: "في اليوم التالي للمباراة لم يتدرب وأمس كان الجميع في راحة لكنه تدرب بمفرده. اليوم سنقيّم حالته. أنا متأكد من أنه سيتوجه معنا إلى بورنموث".
وغاب اللاعب البلجيكي (32 عاما) لمدة خمسة أشهر بعد جراحة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه قدم عروضا رائعة في مبارياته الثماني في جميع المسابقات منذ عودته.
ويمكن لسيتي الضغط على ليفربول المتصدر في سباق محموم على اللقب حال فوزه غدا السبت.
ويملك فريق المدرب غوارديولا 56 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول، لكن لديه مباراة مؤجلة. ويتقدم سيتي بنقطة واحدة فقط على آرسنال.