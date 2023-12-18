سرقة منزل دي بروين نجم مانشستر سيتي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن منزل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، تعرض للسرقة بعد اقتحامه يوم السبت الماضي.

ولم يكن دي بروين وزوجته ميشيل وأطفالهما الثلاثة في العقار عند تعرضه للسرقة.

وقالت الصحيفة، إن اللصوص استخدموا سلمًا للوصول إلى الطابق الأول من العقار في بلجيكا.

واشترى دي بروين، البالغ من العمر 32 عامًا، العقار الذي تبلغ مساحته 70 فدانًا في 2015، وبنى فيلا من الحجر الأبيض الطبيعي، وتم الانتهاء من البناء في فبراير 2019.