سرقة منزل دي بروين نجم مانشستر سيتي
أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن منزل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، تعرض للسرقة بعد اقتحامه يوم السبت الماضي.
ولم يكن دي بروين وزوجته ميشيل وأطفالهما الثلاثة في العقار عند تعرضه للسرقة.
وقالت الصحيفة، إن اللصوص استخدموا سلمًا للوصول إلى الطابق الأول من العقار في بلجيكا.
واشترى دي بروين، البالغ من العمر 32 عامًا، العقار الذي تبلغ مساحته 70 فدانًا في 2015، وبنى فيلا من الحجر الأبيض الطبيعي، وتم الانتهاء من البناء في فبراير 2019.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يحتوي المنزل على حمام سباحة وجاكوزي وملعب لكرة السلة.
وسافر دي بروين، وهو أحد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الإنجليزي الممتاز براتب يبلغ حوالي 425 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن عائلة دي بروين تستخدم العقار بشكل متقطع فقط عندما تزور بلجيكا، وتقضي العائلة معظم الوقت في مدينة ويلمسلو بمقاطعة تشيستر بإنجلترا.
وغاب لاعب خط الوسط عن مواجهة كريستال بالاس، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة لكنه تابع المباراة من المدرجات في ملعب الاتحاد.
وقرر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ضم دي بروين لقائمة مانشستر سيتي المكونة من 23 لاعبًا والتي غادرت إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ويلعب مانشستر سيتي سيتي، بطل أوروبا، مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف النهائي، يوم الثلاثاء.
ولعب دي بروين في مباراتين فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم، قبل أن يغيب لفترة طويلة بسبب مشكلة أوتار الركبة ؛إذ اضطر للخضوع لعملية جراحية، لكنه يقترب من العودة إلى اللعب.
ونقلت "ديلي ميل" عن دي بروين قوله: "الأمور تسير على ما يرام حقا، خضعت لعملية جراحية، لقد كانت إصابة كبيرة".
وأضاف: "أنا في حالة جيدة حقًّا وآمل أن أعود إلى الملعب قريبًا، أريد أن أكون الأفضل، لا أتوقف عن الطموح، أريد أن أكون في أفضل فريق، أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، لا يزال لدي الدافع كل يوم".