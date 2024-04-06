نقل حسين الشحات للمستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي وسيمبا
تعرض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية في وجهه خلال مباراة فريقه أمام سيمبا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، بإياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأصيب الشحات في الوجه، بعد ارتطام عنيف من لاعب سيمبا التنزاني داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي شهدت فوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.
وتدخل الجهاز الطبي للأهلي على الفور، وفضّل عدم استمراره في الدقيقة المتبقية، بسبب عدم توازنه.
وقرر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، نقل حسين الشحات، لاعب الفريق، للمستشفى، بعد سقوطه على الأرض.
وتأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه 2-صفر على سيمبا بطل تنزانيا في إياب دور الثمانية اليوم الجمعة.
وكان الأهلي قد فاز بلقاء الذهاب 1-صفر.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 48 عن طريق عمرو السولية بعد كرة عرضية من رضا سليم من جهة اليسار وصلت إلى أنتوني موديست المتمركز منتصف منطقة الجزاء ليلعب الكرة بشكل رائع إلى السولية القادم من الخلف فسدد كرة بباطن القدم اليمنى إلى داخل الشباك.
وأحرز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق البديل محمود كهربا من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر عرقلة تعرض لها حسين الشحات.
وعقب الهدف ذهب كهربا للاحتفال مع حسين الشحات بعد تسجيله للهدف من ركلة جزاء تحصل عليها الأخير.