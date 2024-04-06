نقل حسين الشحات للمستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي وسيمبا

وأصيب الشحات في الوجه، بعد ارتطام عنيف من لاعب سيمبا التنزاني داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي شهدت فوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وتدخل الجهاز الطبي للأهلي على الفور، وفضّل عدم استمراره في الدقيقة المتبقية، بسبب عدم توازنه.

وقرر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، نقل حسين الشحات، لاعب الفريق، للمستشفى، بعد سقوطه على الأرض.