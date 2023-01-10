الأصول الكاميرونية ليوسف موكوكو تثير جدلا بشأن عمره الحقيقي

وضمت ألمانيا وبعكس التوقعات مهاجم بروسيا دورتموند الشاب موكوكو لقائمتها في نهائيات كأس العالم 2022 لكنها ودعت البطولة من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.

ورغم أن موكوكو مواطن ألماني، إلا أنه ولد في الكاميرون وجاء لألمانيا في سن العاشرة وقد خضع للتبني في 2014، وهنا بدأ التناقض في الحقائق المتعلقة بعمره.

وقالت محطة "RTL" إن جوزيف موكوكو الذي يعتبر الأب البيولوجي للاعب حتى إعلان تبنيه في 2022، أعلن حصول اللاعب الشاب على جواز سفر مباشرة عند ولادة ابنه بالتبني.