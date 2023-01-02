ديلي إكسبريس: يوسف موكوكو يحب مشروع تود بويلي في تشيلسي
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن يوسف موكوكو لاعب بروسيا دورتموند يحب مشروع ستامفورد بريدج وسط تكهنات بأن المهاجم الألماني قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتم ربط البلوز بالتعاقد مع موكوكو، الذي ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند في نهاية الموسم.
ولم يمدد موكوكو بعد عقده، حيث يبدو أن العديد من الأندية الكبرى في أوروبا تسعى إلى الحصول على توقيعه.
ويتنافس تشيلسي مع آرسنال وتوتنهام إلى جانب برشلونة للحصول على توقيع موكوكو.
وأجرى ممثلو اللاعب محادثات مع تشيلسي، وبحسب "ديلي إكسبريس" فإنه يبدو أن موكوكو يحب المشروع الذي قام بتجميعه المالك الأمريكي تود بويلي.
ولذا يعتبر تشيلسي نفسه في المقدمة في الوقت الحالي في السباق نحو موكوكو، ولكن هناك الكثير من التقلبات التي يمكن أن تحدث بسبب الوضع التعاقدي.
وسيستمر بروسيا دورتموند في التحدث إلى اللاعب لمعرفة ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا، في حين أن تشيلسي بحاجة إلى الانتظار.
وأفادت الصحيفة أن موكوكو رفض عرضًا ضخمًا من بروسيا دورتموند للتجديد، ومع ذلك فقد انتقد تلك التقارير ووصفها بأنها "أكاذيب"، ونشر على إنستغرام: "من فضلك لا تصدق كل ما تقرأه في الجريدة، لن أقبل مثل هذه الكذبة عني أبدًا".
وأضاف: "إنه لأمر محزن حقًا، ينصب تركيزي على النصف الثاني من الموسم، والأمر كله يتعلق ببروسيا دورتموند".
كما أكد وكيل أعماله، باتريك ويليامز، لشبكة "سكاي" في ألمانيا أنه لا توجد اتفاقية وشيكة مع النادي، وقال ويليامز: "يمكنني أن أؤكد أننا لسنا على وشك إبرام تمديد عقد مع بوروسيا دورتموند".
وتابع: "يمكنني أيضًا أن أؤكد لكم أن الأرقام التي يتم تداولها ليست صحيحة ببساطة، لكننا ما زلنا على اتصال مع دورتموند وسنرى ما ستجلبه الأيام القليلة المقبلة".
وأحرز موكوكو 11 هدفًا في 59 مباراة مع بروسيا دورتموند منها 6 هذا الموسم.