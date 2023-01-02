ديلي إكسبريس: يوسف موكوكو يحب مشروع تود بويلي في تشيلسي

وسيستمر بروسيا دورتموند في التحدث إلى اللاعب لمعرفة ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا، في حين أن تشيلسي بحاجة إلى الانتظار.

وأفادت الصحيفة أن موكوكو رفض عرضًا ضخمًا من بروسيا دورتموند للتجديد، ومع ذلك فقد انتقد تلك التقارير ووصفها بأنها "أكاذيب"، ونشر على إنستغرام: "من فضلك لا تصدق كل ما تقرأه في الجريدة، لن أقبل مثل هذه الكذبة عني أبدًا".

وأضاف: "إنه لأمر محزن حقًا، ينصب تركيزي على النصف الثاني من الموسم، والأمر كله يتعلق ببروسيا دورتموند".