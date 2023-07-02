هل تسببت المنشطات في وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر؟ (فيديو)

تسببت وفاة لاعب كمال الأجسام الألماني الشهير، جو ليندنر، المعروف باسم "Joesthetics"، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز الـ30 عامًا، مساء السبت، في حالة حزن كبيرة وصدمة لكل عشاقه ومتابعيه.

وأعلنت صديقته وتدعى "نيشا"، وهي أيضًا لاعبة كمال أجسام، نبأ وفاة جو ليندنر، عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ ذكرت أنه مات بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ.

وقالت في البيان الذي نشرته لنعيه: "كنت معه في الغرفة.. وضع القلادة ،التي صنعها لي، في رقبتي، لقد كان بين ذراعي.. ثم حدث الأمر بسرعة كبيرة جدًّا.. منذ 3 أيام ظل يقول إن رقبته تؤلمه.. لم ندرك خطورة ذلك حقًّا.. إلا بعد فوات الأوان".