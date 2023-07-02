هل تسببت المنشطات في وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر؟ (فيديو)
تسببت وفاة لاعب كمال الأجسام الألماني الشهير، جو ليندنر، المعروف باسم "Joesthetics"، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز الـ30 عامًا، مساء السبت، في حالة حزن كبيرة وصدمة لكل عشاقه ومتابعيه.
وأعلنت صديقته وتدعى "نيشا"، وهي أيضًا لاعبة كمال أجسام، نبأ وفاة جو ليندنر، عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ ذكرت أنه مات بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ.
وقالت في البيان الذي نشرته لنعيه: "كنت معه في الغرفة.. وضع القلادة ،التي صنعها لي، في رقبتي، لقد كان بين ذراعي.. ثم حدث الأمر بسرعة كبيرة جدًّا.. منذ 3 أيام ظل يقول إن رقبته تؤلمه.. لم ندرك خطورة ذلك حقًّا.. إلا بعد فوات الأوان".
التحذير من المنشطات
وفي آخر ظهور لجو ليندنر عبر حسابه على "إنستغرام"، الذي يتابعه الملايين، قبل وفاته بيومين بدأ يحذر متابعيه من خطورة تناول المنشطات.
وأشار لاعب كمال الأجسام الراحل في منشوره إلى أنه عاد إلى تناول منشط (التستوستيرون) من أجل بناء عضلاته من جديد بعد التوقف لمدة عام كامل بسبب جراحة أجراها أخيرًا، مؤكدًا إدراكه لمدى التأثير الطويل لهذه المنشطات على صحته.
مقابلة تلفزيونية
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقابلة أجراها جو ليندنر قبل وفاته بأسابيع قليلة مع لاعب كمال الأجسام برادلي مارتن، تحدث خلالها ليندنر عن استخدامه السابق لعقار "الستيرويد"، وهو مجموعة من المواد الكيماوية، يستخدمه الشباب الرياضيون الطامحون إلى بناء جسم رياضي خصوصًا في رياضة كمال الأجسام.
كما اعترف "Joesthetics" في المقابلة، أنه تناول بالفعل عدة منشطات مختلفة طوال مسيرته، قائلًا: "لقد جرّبت جرعات مختلفة، مثل (osterone) إذ تناولت منه 750 ملغ في الأسبوع، بالإضافة إلى التستوستيرون".
وأضاف: "كانت الدورة الأكثر جنونًا التي قمت بها هي حصولي على 100 ملغ من (هرمون التستوستيرون بروبيونات) و100 ملغ من منشط (ترينبولون)".
لقاحات كورونا
وفي المقابلة ذاتها، اعترف جو ليندنر بأنه حصل على 4 جرعات من لقاحات "كوفيد 19"، قائلًا إنه بعد عدة فحوصات وجد طبيبه "جلطات ليفية بيضاء في عينات دمه"، إذ قال له طبيب آخر إنه بحاجة لتنظيف دمه إذا أراد "النجاة" من هذه الجلطات.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن السبب الرئيس وراء وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر.
من جانبها، علقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على خبر وفاة "ليندنر"، محذرة الشباب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" من اللجوء للمنشطات، قائلة: "المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تُذكّر اللاعبين واللاعبات بأن مكافحة المنشطات ليست فقط للحفاظ على المساواة في الرياضة، ولكن أيضًا للحفاظ على صحة الرياضيين".
وأضافت: "تُحذر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من استخدام المكملات الغذائية التي قد تحتوي على مواد محظورة أو مواد ضارة بالصحة حتى لو لم تكن مكتوبة على قائمة المكونات للمكمل الغذائي".