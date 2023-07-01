وفاة لاعب كمال الأجسام جو ليندنر الشهير بـJoesthetics

وكتب جوزيف شولكين، صديق ليندنر المقرب، في صحيفة "ذا صن"، أن لاعب كمال الأجسام ألهمه هو والملايين.

وقال: "لقد فعلت الكثير من أجل المجتمع، وكان لديك أفضل طاقة، وأطيب روح، سوف نتذكرك دائمًا".

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإنه قبل أسابيع، قال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

وأوضحت أنه عانى من مرض عضلي متموج، حيث تكون العضلات حساسة بشكل غير عادي للحركة أو الضغط.