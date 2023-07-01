وفاة لاعب كمال الأجسام جو ليندنر الشهير بـJoesthetics
جو ليندنر، المعروف باسم "Joesthetics"، توفي عن عمر 30 عاما
توفي لاعب كمال الأجسام جو ليندنر، المعروف باسم "Joesthetics"، عن عمر 30 عاما.
واشتهر جو ليندنر خبير اللياقة الألماني على موقع "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من 8.4 مليون متابع.
وينشر في كثير من الأحيان تمارينه الرياضية ونظامه التدريبي.
وكشفت صديقته نيشا أنه اشتكى من آلام في الرقبة قبل أيام فقط، وأكدت نيشا وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب جوزيف شولكين، صديق ليندنر المقرب، في صحيفة "ذا صن"، أن لاعب كمال الأجسام ألهمه هو والملايين.
وقال: "لقد فعلت الكثير من أجل المجتمع، وكان لديك أفضل طاقة، وأطيب روح، سوف نتذكرك دائمًا".
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإنه قبل أسابيع، قال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.
وأوضحت أنه عانى من مرض عضلي متموج، حيث تكون العضلات حساسة بشكل غير عادي للحركة أو الضغط.