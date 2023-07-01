وفاة السائق الهولندي فانت هوف في حادث بحلبة سبا (فيديو)

والسباق، الذي أقيم وسط رذاذ كثيف وأجواء رطبة، كان ضمن برنامج دعم سباق سبا 24 ساعة للتحمل.

ووقفت فرق فورمولا 2 والسائقون المنافسون بجائزة النمسا الكبرى دقيقة صمت.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1: "ديلانو مات وهو يطارد حلمه من أجل الوصول لقمة سباقات السيارات، يقدم مجتمع الرياضة بأكمله التعازي لعائلته ومحبيه".

وتوفي السائق الفرنسي أنطوان أوبير قبل أربع سنوات خلال سباق فورمولا 2 في حلبة سبا.

وذكرت وسائل إعلام أن فانت هوف توفي خلال تصادم عدة سيارات أثناء إعادة انطلاق متأخرة للسباق.