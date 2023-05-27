محمد بودريقة رئيسًا جديدًا للرجاء المغربي
انتُخب محمد بودريقة رئيسًا جديدًا لنادي الرجاء المغربي خلفًا لعزيز البدراوي الذي استقال من منصبه.
وحصل بودريقة على 117 صوتًا مقابل 45 لمنافسه سعيد حسبان بعد تصويت 169 مندوبًا، وتم اعتبار 7 أصوات باطلة.
وسبق لبودريقة أن شغل منصب رئيس الرجاء، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، حيث تُوج الفريق خلالها بلقب الدوري المحلي وكأس العرش، كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.
وانتخب حسبان في ذلك الوقت رئيسًا للرجاء خلفًا لبودريقة، وانتقد ارتفاع المديونية التي تسببت، ضمن أسباب أخرى، بتراجع الفريق على الصعيدين الإداري والفني.
يذكر أن عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي السابق، قرر الاستقالة من مصبه في 5 من شهر مايو الجاري، وتمت عملية الانتخاب اليوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد موسم صعب وانتقادات لمسار الفريق محليًا وقاريًا في ظل صعوبات في الوصول للاستقرار الفني؛ بسبب كثرة تغيير المدربين وقلة اللاعبين الذين ضمهم الفريق.
وودّع الرجاء دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة 2-صفر أمام الأهلي المصري، كما ابتعد عن منصة التتويج بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم