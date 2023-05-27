محمد بودريقة رئيسًا جديدًا للرجاء المغربي

وحصل بودريقة على 117 صوتًا مقابل 45 لمنافسه سعيد حسبان بعد تصويت 169 مندوبًا، وتم اعتبار 7 أصوات باطلة.

وسبق لبودريقة أن شغل منصب رئيس الرجاء، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، حيث تُوج الفريق خلالها بلقب الدوري المحلي وكأس العرش، كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وانتخب حسبان في ذلك الوقت رئيسًا للرجاء خلفًا لبودريقة، وانتقد ارتفاع المديونية التي تسببت، ضمن أسباب أخرى، بتراجع الفريق على الصعيدين الإداري والفني.