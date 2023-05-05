الرجاء المغربي يعلن استقالة رئيسه عزيز البدراوي
قرر عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي، الاستقالة من منصبه في الفريق، مطالبا بعقد "جمع عام عادي واستثنائي"، شهر مايو الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد موسم صعب وانتقادات لمسار الفريق محليا وقاريا في ظل صعوبات في الوصول للاستقرار الفني؛ بسبب كثرة تغيير المدربين وقلة اللاعبين الذين ضمهم الفريق.
ونشر نادي الرجاء بيانًا رسميًا على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي أعلن من خلاله عقده لـ"جمع عام عادي واستثنائي، في الـ26 من شهر مايو الجاري، لتقديم التقريرين الأدبي والمالي، بقصد المصادقة عليهما، واستقالة الرئيس ومكتبه المديري، ثم انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين".
وأضاف النادي أنه "بعد نقاشات شملت جميع جوانب الوضعية الصعبة للفريق، تقرر عقد الجمعية العمومية العادية والاستثنائية معا يوم الجمعة 26 مايو الجاري"، حيث سيتم عرض كافة التقارير ومنها المالية والمصادقة عليها وتقديم الرئيس ومجلس الإدارة الاستقالة، لتقرر الجمعية العمومية بعدها انتخاب رئيس جديد.
يذكر أن تقارير إعلامية مغربية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن عزيز البدراوي لم يتحمل الضغوط الجماهيرية من مشجعي الرجاء، بعد فشله في كل المهمات الموكلة له.
ولم ينجح البدراوي في تحقيق أي من الوعود التي أعطاها لجماهير الرجاء، عقب توليه رئاسة النادي، لذلك تقدم باستقالته في ظل المشاكل العديدة التي تحاصر النادي في هذا التوقيت.
وتأتي استقالة عزيز البدراوي بعد أيام من وداع دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي أمام الأهلي المصري.
وودع الرجاء دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة 2-صفر أمام الأهلي المصري، كما ابتعد عن منصة التتويج بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد تراجعه إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الفتح الرباطي صاحب المركز الثالث و16 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر.
وعلى المستوى المحلي، يعاني الرجاء المغربي في الدوري المغربي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.