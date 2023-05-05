الرجاء المغربي يعلن استقالة رئيسه عزيز البدراوي

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم صعب وانتقادات لمسار الفريق محليا وقاريا في ظل صعوبات في الوصول للاستقرار الفني؛ بسبب كثرة تغيير المدربين وقلة اللاعبين الذين ضمهم الفريق.

ونشر نادي الرجاء بيانًا رسميًا على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي أعلن من خلاله عقده لـ"جمع عام عادي واستثنائي، في الـ26 من شهر مايو الجاري، لتقديم التقريرين الأدبي والمالي، بقصد المصادقة عليهما، واستقالة الرئيس ومكتبه المديري، ثم انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين".

وأضاف النادي أنه "بعد نقاشات شملت جميع جوانب الوضعية الصعبة للفريق، تقرر عقد الجمعية العمومية العادية والاستثنائية معا يوم الجمعة 26 مايو الجاري"، حيث سيتم عرض كافة التقارير ومنها المالية والمصادقة عليها وتقديم الرئيس ومجلس الإدارة الاستقالة، لتقرر الجمعية العمومية بعدها انتخاب رئيس جديد.