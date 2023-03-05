عودة الونش لقائمة الزمالك أمام الترجي

وكان محمود حمدي " الونش" قد تعرض للإصابة في شهر أكتوبر الماضي، بقطع في وتر العضلة الخلفية، ما استدعى إلى خضوعه لعملية جراحية في لندن.

ومنذ تلك الإصابة لم يلعب الونش مع الزمالك مطلقًا، حتى دخل القائمة التي ستخوض مباراة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل السفر إلى مدينة برج العرب غدا الإثنين.