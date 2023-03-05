عودة الونش لقائمة الزمالك أمام الترجي
عاد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك المصري، لقائمة الفريق الأبيض مرة أخرى، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم.
وكان محمود حمدي " الونش" قد تعرض للإصابة في شهر أكتوبر الماضي، بقطع في وتر العضلة الخلفية، ما استدعى إلى خضوعه لعملية جراحية في لندن.
ومنذ تلك الإصابة لم يلعب الونش مع الزمالك مطلقًا، حتى دخل القائمة التي ستخوض مباراة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا.
وكان الزمالك قد اختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل السفر إلى مدينة برج العرب غدا الإثنين.
وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة الترجي
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي- محمد نديم
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني – محمود شبانة- حسام عبدالمجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد أشرف روقا – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله نيمار – سيف جعفر – أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي- أحمد بلحاج- إبراهيما نداي .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي- يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينيولا.
وكان الترجي قد فاز 2-صفر على الزمالك في 25 فبراير/شباط.
ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بتسع نقاط وبفارق خمس نقاط عن المريخ السوداني صاحب المركز الثاني، ويملك الزمالك نقطة واحدة ولا بديل عن الفوز على بطل تونس يوم الثلاثاء لإنعاش آمال الصعود.