إبراهيم حسن يحرج محمد صلاح (فيديو)

وأعلن المدرب حسام حسن، اليوم، تشكيلة ضمت 25 لاعبا، ليس بينهم هداف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم ضمه للقائمة المبدئية للاعبين المحترفين في الخارج.

وقال إبراهيم حسن للصحفيين: "لم نستبعد صلاح، لكن خروجه جاء بناءً على طلبه، والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة".

وأضاف: "صلاح يفضّل عدم وجوده حاليا لرغبته في التدرج بالمشاركة مع فريقه.. لقد طلب ذلك، وليفربول أرسل خطابا رسميا".

وواصل: "كنا نريد وجوده لقيمته ولكي يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بقوة، لكن لا نريد وضع أي عوائق أمام مصلحته".

واختتم حسن تصريحاته واضعًا صلاح في موقف محرج مع الجماهير المصرية، قائلا: "محمد صلاح يعتقد أن ذلك أفضل له، ولن نستدعي أي لاعب ضد رغبته".