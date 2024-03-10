إبراهيم حسن يحرج محمد صلاح (فيديو)
وضع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، "القائد" محمد صلاح في وضع محرج أمام جماهير الفراعنة، بعد قوله إن نجم ليفربول طلب عدم الانضمام للتشكيلة التي ستخوض بطولة ودية في الإمارات، الشهر الحالي؛ لرغبته في مواصلة التأهيل مع ناديه ليفربول الإنجليزي.
وأعلن المدرب حسام حسن، اليوم، تشكيلة ضمت 25 لاعبا، ليس بينهم هداف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم ضمه للقائمة المبدئية للاعبين المحترفين في الخارج.
وقال إبراهيم حسن للصحفيين: "لم نستبعد صلاح، لكن خروجه جاء بناءً على طلبه، والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة".
وأضاف: "صلاح يفضّل عدم وجوده حاليا لرغبته في التدرج بالمشاركة مع فريقه.. لقد طلب ذلك، وليفربول أرسل خطابا رسميا".
وواصل: "كنا نريد وجوده لقيمته ولكي يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بقوة، لكن لا نريد وضع أي عوائق أمام مصلحته".
واختتم حسن تصريحاته واضعًا صلاح في موقف محرج مع الجماهير المصرية، قائلا: "محمد صلاح يعتقد أن ذلك أفضل له، ولن نستدعي أي لاعب ضد رغبته".
وتخوض مصر بطولة ودية، في وقت لاحق من الشهر الحالي، في الإمارات، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا، التي ستلتقي مصر في قبل النهائي، وكرواتيا وتونس.
وتعرّض صلاح (31 عاما) للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وعاد لفريقه ليفربول ثم أصيب مجددا، قبل أن يشارك بديلًا أمام سبارتا براج في الدوري الأوروبي، الخميس الماضي.