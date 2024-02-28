رد صادم من مبابي بشأن أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن تفاصيل جديدة بشأن تواجد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في مأدبة العشاء التي حضرها، مساء الثلاثاء، في قصر الإليزيه والذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحظي باهتمام بالغ من وسائل الإعلام.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاقًا بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.

وقالت الإذاعة الشهيرة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إنه "وفقًا لعدد من الشهود فإن كيليان مبابي رد على الأسئلة المتعلقة بأنباء انتقاله إلى ريال مدريد في الإليزيه أمس، بالقول إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء".