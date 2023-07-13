فوندروسوفا تهزم سفيتولينا "العائدة بعد الولادة" وتبلغ نهائي ويمبلدون
فازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-3 و6-3 على إيلينا سفيتولينا، لتُنهي مسيرة اللاعبة الأوكرانية التي عادت للمنافسات بعد الإنجاب، لتتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى.
وقبل خوض قبل نهائي فردي السيدات في ويمبلدون، وصفت فوندروسوفا منافستها بأنها "رائعة" و"مقاتلة" و"امرأة خارقة"؛ لوصولها المربع الذهبي بعد تسعة أشهر فقط من إنجاب ابنتها سكاي.
ونجحت اللاعبة التشيكية في كسر الإرسال بضربة قوية باغتت منافستها التي تقدمت باتجاه الشبكة والتقدم 3-2، لكنها خسرت شوط إرسالها بعدما ارتكبت أخطاء سهلة، بينها خطأ مزدوج على الإرسال، لكنها عادت إلى المقدمة من جديد في الشوط التالي.
وبدا على سفيتولينا الإحباط مرارا وتكرارا في مواجهة الإرسالات القوية للاعبة التشيكية التي فازت بسبعة أشواط على التوالي.
وعندما بدت في طريقها لاكتساح منافستها في المجموعة الثانية إذ سنحت لها فرص للتقدم 5-صفر، فإن سفيتولينا عادت في النتيجة وكسرت إرسال منافستها مرتين.
لكن فوندروسوفا حافظت على هدوئها ونجحت في حسم المباراة عندما ردت منافستها الإرسال إلى خارج الملعب.
وأصبحت الأوكرانية اللاعبة المفضلة لدى جمهور نادي عموم إنجلترا، بعدما قدمت أداء قويا لتطيح بأربع لاعبات سبق لهن الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى من ويمبلدون.
لكن رغم محاولات الجمهور لتشجيعها، اليوم الخميس، فإنها تداعت تحت وطأة التوقعات لتخفق في الوصول إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.