فوندروسوفا تهزم سفيتولينا "العائدة بعد الولادة" وتبلغ نهائي ويمبلدون

وقبل خوض قبل نهائي فردي السيدات في ويمبلدون، وصفت فوندروسوفا منافستها بأنها "رائعة" و"مقاتلة" و"امرأة خارقة"؛ لوصولها المربع الذهبي بعد تسعة أشهر فقط من إنجاب ابنتها سكاي.

ونجحت اللاعبة التشيكية في كسر الإرسال بضربة قوية باغتت منافستها التي تقدمت باتجاه الشبكة والتقدم 3-2، لكنها خسرت شوط إرسالها بعدما ارتكبت أخطاء سهلة، بينها خطأ مزدوج على الإرسال، لكنها عادت إلى المقدمة من جديد في الشوط التالي.

وبدا على سفيتولينا الإحباط مرارا وتكرارا في مواجهة الإرسالات القوية للاعبة التشيكية التي فازت بسبعة أشواط على التوالي.

وعندما بدت في طريقها لاكتساح منافستها في المجموعة الثانية إذ سنحت لها فرص للتقدم 5-صفر، فإن سفيتولينا عادت في النتيجة وكسرت إرسال منافستها مرتين.

لكن فوندروسوفا حافظت على هدوئها ونجحت في حسم المباراة عندما ردت منافستها الإرسال إلى خارج الملعب.