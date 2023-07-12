أُنس جابر تُطيح بريباكينا حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائي بطولة ويمبلدون
ثأرت التونسية أنس جابر من هزيمتها في نهائي العام الماضي عندما حولت تأخرها بمجموعة واحدة لتتغلب على المصنفة الثالثة وحاملة اللقب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، 6-7 و6-4 و6-1، لتبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأربعاء.
وبدت أنس جابر قبل عام واحد قريبة من أن تصبح أول عربية تحرز لقب ويمبلدون قبل أن تخسر في ثلاث مجموعات، لكن الحلم لا يزال مستمرا في 2023 بعد عودة المصنفة السادسة بقوة، رغم ظهورها في حالة من الذهول بعد خسارة الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى.
وانتفضت أنس واستعادت قوتها بعد ذلك، حيث أطلقت ضربات قوية وهيمنت تدريجيا على المباراة وانتصرت في خمسة أشواط متتالية، لتحسم المجموعة الثانية، مما منحها أفضلية في المجموعة الثالثة التي هيمنت عليها تماما.
وستلتقي أُنس مع المصنفة الثانية أرينا سبالينكا في قبل النهائي، بعد فوز لاعبة روسيا البيضاء على الأمريكية ماديسون كيز في مجموعات متتالية في وقت سابق اليوم.
سبالينكا تتغلب على كيز وتحجز مقعدها في نصف نهائي ويمبلدون
وتأهلت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها 6-2 و6-4 على الأمريكية ماديسون كيز، اليوم الأربعاء.
واستطاعت لاعبة روسيا البيضاء، التي ترسم وشما للنمر على ذراعها اليسرى، الفوز في الملعب رقم واحد، وستواجه الفائزة من مباراة التونسية أنس جابر وحاملة اللقب إيلينا ريباكينا في نصف النهائي.