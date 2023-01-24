فرناندو سانتوس يتولى تدريب منتخب بولندا
أعلن سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الاتحاد سيتعاقد مع فرناندو سانتوس مدرب البرتغال السابق لتدريب الفريق الوطني.
ونشر كوليشا صورة له مع سانتوس على"تويتر" بعد أن شوهد المدرب البرتغالي البالغ من العمر 68 عاما في مطار واردو في وقت سابق اليوم الإثنين.
وكتب كوليشا تحت الصورة: "أراك غدا في المؤتمر الصحفي".
وانفصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن سانتوس في ديسمبر كانون الأول بعد الخروج من دور الثمانية لكأس العالم 2022 أمام المغرب.
ووجه وزير السياحة والرياضة البولندي كميل بورتنيتشوك التهنئة للاتحاد البولندي لكرة القدم على تعيين سانتوس.
وكتب على "تويتر" يوم الإثنين: "يملك سانتوس سيرة ذاتية قوية جدا (درب اليونان والبرتغال منذ 2010 وسبق له تدريب أندية برتغالية ويونانية كبرى)، وحقق نجاحات (بطولة أوروبا)، وخبرة في العمل مع نجوم كبار بقيادة كريستيانو رونالدو".
وقاد سانتوس البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم لموسم 2018-2019 بوجود كريستيانو رونالدو قائدا للفريق.
وعلى صعيد الأندية، تولى تدريب بورتو وأيك أثينا وباناثينايكوس وسبورتنغ وبنفيكا وباوك، كما قضى أربع سنوات مدربا لليونان.
وغادر تشيسواف ميخنيفيتش مدرب بولندا السابق منصبه في نهاية ديسمبر، بعد أن قرر اتحاد الكرة هناك عدم تجديد عقده عقب قيادته الفريق لبلوغ مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما في النهائيات التي أقيمت في قطر 2022.