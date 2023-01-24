فرناندو سانتوس يتولى تدريب منتخب بولندا

وانفصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن سانتوس في ديسمبر كانون الأول بعد الخروج من دور الثمانية لكأس العالم 2022 أمام المغرب.

ووجه وزير السياحة والرياضة البولندي كميل بورتنيتشوك التهنئة للاتحاد البولندي لكرة القدم على تعيين سانتوس.

وكتب على "تويتر" يوم الإثنين: "يملك سانتوس سيرة ذاتية قوية جدا (درب اليونان والبرتغال منذ 2010 وسبق له تدريب أندية برتغالية ويونانية كبرى)، وحقق نجاحات (بطولة أوروبا)، وخبرة في العمل مع نجوم كبار بقيادة كريستيانو رونالدو".