رسميًا.. إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب البرتغال

ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال بات رسميًا، اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه بلقبين خلال ثماني سنوات قاد خلالها الفريق، بينما ظهر اسم جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي كأبرز المرشحين لخلافته.

وأضافت الصحيفة أن سانتوس البالغ عمره 68 عامًا حصد لقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، وكان عقده يستمر حتى عام 2024 لكن تم الاتفاق وديًا مع الاتحاد البرتغالي على إنهاء عقده.