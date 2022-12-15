رسميًا.. إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب البرتغال
ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال بات رسميًا، اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه بلقبين خلال ثماني سنوات قاد خلالها الفريق، بينما ظهر اسم جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي كأبرز المرشحين لخلافته.
وأضافت الصحيفة أن سانتوس البالغ عمره 68 عامًا حصد لقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، وكان عقده يستمر حتى عام 2024 لكن تم الاتفاق وديًا مع الاتحاد البرتغالي على إنهاء عقده.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وضع مورينيو على رأس أولوياته لخلافة فرناندو سانتوس.
وفاز مورينيو بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010، وكأس الاتحاد الأوروبي مع بورتو في 2003، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017، قبل أن يستكمل الألقاب القارية في مايو/أيار الماضي بقيادة فريقه الحالي روما للقب دوري المؤتمر الأوروبي.
وعقب الهزيمة 0/1 أمام المغرب في دور الثمانية لمونديال قطر، رفض سانتوس التعليق عما إذا كان سيستقيل من منصبه، وقال إنه سيتحدث إلى رئيس الاتحاد البرتغالي حول مستقبله.
ويبدو أن الحديث أسفر عن فسخ عقده بالتراضي والرحيل بعد ثماني سنوات قاد خلالها رفاق كريستيانو رونالدو.
وغلب الشعور بالحزن والإحباط على جماهير البرتغال عقب خروج فريقها الرائع من كأس العالم على يد المغرب المتأخر في التصنيف العالمي للمنتخبات، والذي أطاح بالفعل بإسبانيا من دور الستة عشر قبل هزيمته أمام فرنسا في قبل النهائي.
وخسرت البرتغال المنتشية بانتصار ساحق على سويسرا 6/1 في دور الـ16 أمام المغرب، والتي جاءت عقب ضوضاء أحاطت بكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبلاد إثر جلوسه على مقاعد البدلاء أمام سويسرا.
وكان على الاتحاد البرتغالي أن ينفي علنا أن قائد المنتخب الوطني هدد بالانسحاب من الفريق خلال البطولة التي تستضيفها قطر حاليا.