بهدفه في كرواتيا.. نيمار يتساوى مع بيليه هداف البرازيل التاريخي (فيديو)
نيمار عادل رقم الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي
سجل نيمار هدفًا في الوقت الإضافي لتتقدم البرازيل 1-صفر على كرواتيا في دور الثمانية بكأس العالم، اليوم الجمعة، رافعًا رصيده إلى 77 هدفًا.
وبهذا الهدف مع المنتخب البرازيلي في شباك كرواتيا، تساوى نيمار مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عامًا.
وصل نيمار (30 عامًا) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124
وسجل بيليه (82 عامًا)، الذي يخضع للعلاج من السرطان في ساو باولو، هدفه الأخير مع البرازيل في لقاء ودي أمام النمسا العام 1971.
وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفًا في 92 مباراة مع البرازيل.
ووصل نيمار (30 عامًا) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124 أثناء مساعيه لتحقيق لقبه الأول بكأس العالم وتعزيز رقم البرازيل القياسي بالتتويج للمرة السادسة وإنهاء صيام استمر 20 عامًا منذ نسخة 2002.