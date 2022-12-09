بهدفه في كرواتيا.. نيمار يتساوى مع بيليه هداف البرازيل التاريخي (فيديو)

سجل نيمار هدفًا في الوقت الإضافي لتتقدم البرازيل 1-صفر على كرواتيا في دور الثمانية بكأس العالم، اليوم الجمعة، رافعًا رصيده إلى 77 هدفًا.

وبهذا الهدف مع المنتخب البرازيلي في شباك كرواتيا، تساوى نيمار مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عامًا.