توقف وأشار إليه بيده.. احترام كبير من أسطورة إنجلترا لشعار ريال مدريد (فيديو)
رفض ريو فرديناند أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد، المشي فوق شعار ريال مدريد، داخل أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، قبيل مواجهة الفريق الإسباني، لبايرن ميونخ، مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلاً على ريال مدريد الإسباني، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك بعدما أسفرت موقعة الذهاب بينهما عن التعادل بنتيجة 2-2.
ويقوم ريو فرديناند بتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا، لإحدى القنوات البريطانية، وخلال وجوده في ملعب "سانتياغو برنابيو" رفض النجم الإنجليزي، المشي فوق شعار ريال مدريد.
وقال ريو فرديناند في فيديو تم تداوله على منصات التواصل، إن سانتياغو برنابيو يعد أجمل ملعب في العالم، وأشار بيده إلى المدرجات.
ويتحصّن ريال مدريد، المتوّج بطلاً لإسبانيا، نهاية الأسبوع الماضي، داخل ملعبه "سانتياغو برنابيو" حيث لم يذق طعم الخسارة منذ أكثر من عام لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، في إياب نصف النهائي.
ويُراهن النادي الملكي، صاحب الرقم القياسي بعد الألقاب القارية (14)، على قوته داخل معقله لقلب معادلة التعادل 2-2 ذهابا على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، وبلوغ النهائي.
ولم يُهزم ريال مدريد، منذ أبريل 2023، على ملعبه، حيث نجح في قلب الطاولة على منافسيه أكثر من مرة في اللحظات القاتلة، ليحجز بطاقة التأهل من عقر داره 23 مرة في آخر 24 مواجهة ضمن دور خروج المغلوب في دوري الأبطال، (منذ 1991)، بعد التعادل ذهابًا.