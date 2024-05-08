توقف وأشار إليه بيده.. احترام كبير من أسطورة إنجلترا لشعار ريال مدريد (فيديو)

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلاً على ريال مدريد الإسباني، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك بعدما أسفرت موقعة الذهاب بينهما عن التعادل بنتيجة 2-2.

ويقوم ريو فرديناند بتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا، لإحدى القنوات البريطانية، وخلال وجوده في ملعب "سانتياغو برنابيو" رفض النجم الإنجليزي، المشي فوق شعار ريال مدريد.

وقال ريو فرديناند في فيديو تم تداوله على منصات التواصل، إن سانتياغو برنابيو يعد أجمل ملعب في العالم، وأشار بيده إلى المدرجات.