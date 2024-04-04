لاعبو برشلونة لا يصدقون تشافي
مع بقاء شهرين على نهاية الموسم، يبقى الغموض فيمن سيجلس على مقاعد بدلاء برشلونة الموسم المقبل بعد إعلان تشافي هيرنانديز الرحيل عن الفريق، بعد الخسارة أمام فياريال (3-5) في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.
وفجرت شبكة "ريليفو" الإسبانية مفاجأة، بعد أن نشرت تقريرًا قالت فيه، إن لاعبي برشلونة لا يصدفون رحيل تشافي عن الفريق بهذه السهولة، وأنه مستمر مع الفريق.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "هناك من لاعبي كرة القدم بالنادي من يعتقد أن تشافي سيتراجع ويستمر على مقاعد البدلاء".
وأضافت: "اللاعبون يرون المدرب بروح مختلفة.. إنه متحمس للغاية ويعتقدون أنه حرر نفسه وخفف الضغط.. إنهم لا يصدقون أن تشافي سيرحل".
وأوضحت: "اتخذ فريق برشلونة خطوة للأمام بعد إعلان تشافي الرحيل، ومنذ ذلك الحين، لم يخسر الفريق أي مباراة؛ إذ حقق ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات، وسجل 22 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات".
وتابعت: "النواة الصلبة للإدارة الرياضية (لابورتا، يوستي وديكو) أصبحت قوية بشكل متزايد عند الحديث عن مستقبل تشافي وبقائه، واعترف الرئيس الذي سيكون هو من سيتخذ القرار النهائي، في مقابلة موقع النادي بأنه سيحاول إقناع تشافي بالتراجع".
كما أن البيان الأخير الذي جاء على لسان نائب الرئيس يوستي الذي تحدث قبل المباراة ضد لاس بالماس، يؤيد بقاء تشافي مع الفريق؛ إذ تحدث عن "مشروع طويل الأمد مع تشافي، وليس مجرد موسم أو موسمين".
ولم يختلف كلام المدير الرياضي أيضًا وقال في مقابلة مع راديو كاتالونيا: "إذا تراجع تشافي فسنتحدث عن ذلك".