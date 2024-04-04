لاعبو برشلونة لا يصدقون تشافي

وفجرت شبكة "ريليفو" الإسبانية مفاجأة، بعد أن نشرت تقريرًا قالت فيه، إن لاعبي برشلونة لا يصدفون رحيل تشافي عن الفريق بهذه السهولة، وأنه مستمر مع الفريق.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "هناك من لاعبي كرة القدم بالنادي من يعتقد أن تشافي سيتراجع ويستمر على مقاعد البدلاء".

وأضافت: "اللاعبون يرون المدرب بروح مختلفة.. إنه متحمس للغاية ويعتقدون أنه حرر نفسه وخفف الضغط.. إنهم لا يصدقون أن تشافي سيرحل".

وأوضحت: "اتخذ فريق برشلونة خطوة للأمام بعد إعلان تشافي الرحيل، ومنذ ذلك الحين، لم يخسر الفريق أي مباراة؛ إذ حقق ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات، وسجل 22 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات".