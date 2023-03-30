نادي الهلال يقدم عرضًا مغريًا لإقناع سيرجيو راموس
أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان.
وينتهي تعاقد راموس مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه بداية من يناير الماضي دون موافقة إدارة الفرنسي.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن الهلال ينوي إغراء راموس بعرض راتب مرتفع ويمكن للاعب أن يكسب هناك 30 مليون يورو سنويًّا.
وأعلن راموس في وقت سابق من هذا الشهر أنه يريد البقاء في باريس سان جيرمان، لكن وبحسب التقرير، قيل إن مفاوضات العقد لم تحرز أي تقدم في الآونة الأخيرة.
وبعد كريستيانو رونالدو، قد يكون راموس ثاني لاعب من تشكيلة ريال مدريد، التي فازت بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ينضم للدوري السعودي.
وانضم راموس لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية عام 2021 قادمًا من ريال مدريد، وخاض الإسباني المعتزل دوليًّا 49 مباراة ونال لقب دوري واحد هناك حتى الآن.
وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وذكرت "ليكيب" أنه على الرغم من أن ممثلي اللاعب أجروا محادثات مع الباريسيين، فإن مستقبله غير مؤكد.
وتشعر إدارة النادي بالقلق من المزيد من العقوبات بسبب اللعب النظيف المالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ويود باريس سان جيرمان الاحتفاظ بكل من راموس وليونيل ميسي، الذي من المقرر أن ينتهي عقده أيضًا في الصيف.
ومع ذلك، فإنهم يريدون أن يقوم الثنائي بخفض الأجور على عقودهم الحالية، وهو الأمر الذي لا يسعد راموس.
ودخل الهلال المعادلة ويتطلع للتعاقد مع راموس، وهو على استعداد لتقديم 30 مليون يورو سنويًّا على مدار موسمين، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المبلغ الذي يكسبه في باريس سان جيرمان.