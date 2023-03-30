نادي الهلال يقدم عرضًا مغريًا لإقناع سيرجيو راموس

وأعلن راموس في وقت سابق من هذا الشهر أنه يريد البقاء في باريس سان جيرمان، لكن وبحسب التقرير، قيل إن مفاوضات العقد لم تحرز أي تقدم في الآونة الأخيرة.

وبعد كريستيانو رونالدو، قد يكون راموس ثاني لاعب من تشكيلة ريال مدريد، التي فازت بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ينضم للدوري السعودي.

وانضم راموس لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية عام 2021 قادمًا من ريال مدريد، وخاض الإسباني المعتزل دوليًّا 49 مباراة ونال لقب دوري واحد هناك حتى الآن.

وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وذكرت "ليكيب" أنه على الرغم من أن ممثلي اللاعب أجروا محادثات مع الباريسيين، فإن مستقبله غير مؤكد.