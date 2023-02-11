دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يحقق فوزا متأخرا على المريخ

ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 3 نقاط مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري الذي تغلب 1/0 على الزمالك المصري، في حين لا يملك المريخ والترجي أي نقطة بعد الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب المريخ مع الزمالك يوم الجمعة، والترجي مع شباب رياضي بلوزداد يوم السبت.

ويوم الجمعة المقبل سيلعب أيضا ماميلودي صن داونز مع كتون سبورت، وشبيبة القبائل مع الوداد البيضاوي.

أما يوم السبت فسيلعب الأهلي مع الهلال، والرجاء مع سيمبا، وفيبرس مع حوريا، وفيتا كلوب مع بيترو أتلتيكو.

ونال الوداد لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، في حين أن الأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب.