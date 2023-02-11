دوري أبطال أفريقيا: الهلال يخسر أمام ماميلودي صن داونز.. وتعادل شبيبة القبائل مع بترو أتلتيكو
خسر الهلال السوداني بنتيجة 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الأولى من دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.
في حين تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع مضيفه بيترو أتلتيكو في أنغولا، اليوم السبت.
وجاء هدف ماميلودي صن داونز بتوقيع جاسيوس مايلولا في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عادت من حارس الهلال.
ولعب الهلال بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 86 بعد طرد لاعبه الطيب عبد الرازق.
ورفع الفوز رصيد ماميلودي صن داونز إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الهلال وكوتون سبورت الكاميروني.
وفي مباراة ثانية ولحساب المجموعة الأولى فشل لاعبو شبيبة القبائل وبيترو أتلتيكو في التسجيل على مدار شوطي المباراة لتنتهي على التعادل السلبي.
وتضم المجموعة أيضا الوداد البيضاوي المغربي وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو.
وفي وقت لاحق يلعب الترجي التونسي والمريخ السوداني في المجموعة الرابعة، وحوريا الغيني وسيمبا التنزاني في المجموعة الثالثة.