دوري أبطال أفريقيا: الهلال يخسر أمام ماميلودي صن داونز.. وتعادل شبيبة القبائل مع بترو أتلتيكو

خسر الهلال السوداني بنتيجة 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الأولى من دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

في حين تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع مضيفه بيترو أتلتيكو في أنغولا، اليوم السبت.

وجاء هدف ماميلودي صن داونز بتوقيع جاسيوس مايلولا في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عادت من حارس الهلال.