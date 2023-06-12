لايبزيغ يشترط جعل جفارديول أغلى مدافع في التاريخ للسماح بانتقاله إلى مانشستر سيتي

وهاري ماغواير هو أغلى مدافع في العالم، بعدما دفع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني لليستر سيتي في 2019.

وانتقل جفارديول من دينامو زغرب للايبزيغ في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو وتقدر قيمته السوقية بـ75 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt"، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني حتى يونيو 2027.

وشارك جفارديول، البالغ من العمر 21 عاما، في 41 مباراة مع لايبزيغ الموسم المنقضي، وبالمجمل شارك مع الفريق الألماني في 78 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 3، وشارك في 21 مباراة مع منتخب كرواتيا الأول.