لايبزيغ يشترط جعل جفارديول أغلى مدافع في التاريخ للسماح بانتقاله إلى مانشستر سيتي
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو موقف مانشستر سيتي، بطل الثلاثية، من الحصول على خدمات المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول لاعب لايبزيغ.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "يعتبر مانشستر سيتي أن جوسكو جفارديول هدفًا رئيسًا مثل ماتيو كوفاسيتش، إنه مدرج في القائمة منذ العام الماضي، وقد جرت المحادثات بالفعل".
وأضاف: "لايبزيغ سيبيع فقط جفارديول مقابل رسوم ضخمة كأغلى قلب دفاع على الإطلاق".
وهاري ماغواير هو أغلى مدافع في العالم، بعدما دفع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني لليستر سيتي في 2019.
وانتقل جفارديول من دينامو زغرب للايبزيغ في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو وتقدر قيمته السوقية بـ75 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt"، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني حتى يونيو 2027.
وشارك جفارديول، البالغ من العمر 21 عاما، في 41 مباراة مع لايبزيغ الموسم المنقضي، وبالمجمل شارك مع الفريق الألماني في 78 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 3، وشارك في 21 مباراة مع منتخب كرواتيا الأول.
صفقة كوفاسيتش
وسبق أن كشف فابريزيو رومانو، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي وافق على الانتقال لمانشستر سيتي هذا الصيف.
وأوضح رومانو أن كوفاسيتش وافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي بعد أن تم كشف المحادثات المتقدمة بالفعل الأسبوع الماضي.
وأكد أن الخطوة التالية يجب أن تكون بين الناديين، حيث سيناقش تشيلسي ومانشستر سيتي رسوم الصفقة، وأن تشيلسي منفتح على بيع اللاعب.
ونال مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية هذا الموسم بالفوز بالدوري الإنجليزي ثم كأس الاتحاد الإنجليزي ثم دوري أبطال أوروبا.